Панночка
Постановка
Красноярский музыкальный театр 12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Панночка»: мистический триллер в музыкальном исполнении

Спектакль «Панночка» — это захватывающий мистический триллер в двух действиях, основанный на повести Николая Гоголя «Вий». Режиссёр-постановщик и автор либретто — заслуженный артист России Юрий Цехановский. Музыкальное оформление создано молодым композитором Александром Карякиным, лауреатом международных конкурсов. Спектакль предлагает уникальное сочетание хард-рока и хеви-метала, что делает его совершенно новым для музыкального театра.

Непредсказуемый сюжет

Каждый, кто считает себя знатоком творчества Гоголя, легко расскажет историю «Вия». Тем не менее, в этом спектакле нас ждёт авторское прочтение, где в центре внимания — сложные отношения Панночки и Хомы. Будьте готовы к неожиданным поворотам и глубоким размышлениям о человеческих чувствах и мыслях.

Нестандартная музыка

Музыкальное оформление спектакля — это создание, которое сочетает хард-рок и хеви-метал, абсолютно уникальное для театральной сцены. Александру Карякину удалось вложить характеры персонажей в музыкальные темы, каждая из которых раскрывает глубину героев. Панночка, например, может быть одновременно лиричной и загадочной, вызывая у зрителей широкий спектр эмоций. Атмосфера настойчиво напоминает концерт рок-группы, но в то же время это трудности и радости музыкального театра.

Затягивающая камерность

Премьера спектакля состоится в малом, экспериментальном зале театра. Это пространство позволяет зрителям внимательно следить за каждым движением героев, воспринимая каждую деталь сценографии и светового оформления. В таких условиях каждое выражение лица артиста становится важным, а эмоциональная насыщенность достигает максимума.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который подарит новые театральные впечатления и станет достойным пополнением вашей афиши!

В других городах
Май
3 мая воскресенье
18:00
Красноярский музыкальный театр Красноярск, просп. Мира, 129
от 600 ₽

Фотографии

Панночка Панночка Панночка Панночка Панночка Панночка Панночка Панночка

