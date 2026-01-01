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Панночка
Киноафиша Панночка

Спектакль Панночка

12+
Возраст 12+

О спектакле

Премьера спектакля «Панночка» в Музыкальном театре СГИИ

В Самом Музыкальном театре СГИИ им. Дмитрия Хворостовского пройдет постановка «Панночка». Это уникальное произведение сочетает в себе классическую литературу и современные музыкальные элементы, приглашая зрителей открыть для себя новую интерпретацию известной истории.

Команда постановщиков

  • Александр Карякин, композитор
  • Юрий Цехановский, автор либретто, заслуженный артист РФ
  • Наталья Герасименко, автор текстов песен
  • Жанна Семенюк, художник-постановщик
  • Ольга Ерченко, музыкальный руководитель
  • Аксана Климина, хореограф

Непредсказуемый сюжет

Спектакль основывается на повести Николая Гоголя «Вий», но представляет собой авторское прочтение, сосредотачиваясь на уникальной линии взаимоотношений Панночки и Хомы. Даже те зрители, которые знакомы с оригинальной историей, будут приятно удивлены неожиданными поворотами сюжета.

Музыка, переполненная эмоциями

Нестандартная музыкальная составляющая включает в себя элементы хард-рока и хеви-метала, которые созданы молодым композитором Александром Карякиным. Каждый персонаж спектакля находит свое отражение в музыке: у них есть свои лейтмотивы и темы, которые раскрывают их сущность. Например, Панночка предстает не только как лирический образ, но и как загадочная и пугающая фигура.

Камерная атмосфера спектакля

Спектакль обещает затягивающую камерную атмосферу, где каждое движение чувств героев будет на виду. Зрители смогут отметить каждую деталь сценографии, прочувствовать каждый взгляд артистов и стать частью этой невиданной истории.

Сегодняшняя постановка «Панночка» это отличный способ провести вечер и насладиться театральным искусством в новом, увлекательном формате. Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального события!

Фотографии

Панночка Панночка Панночка Панночка Панночка
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