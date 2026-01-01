Спектакль Панночка

Премьера спектакля «Панночка» в Музыкальном театре СГИИ

В Самом Музыкальном театре СГИИ им. Дмитрия Хворостовского пройдет постановка «Панночка». Это уникальное произведение сочетает в себе классическую литературу и современные музыкальные элементы, приглашая зрителей открыть для себя новую интерпретацию известной истории.

Команда постановщиков

Александр Карякин, композитор

Юрий Цехановский, автор либретто, заслуженный артист РФ

Наталья Герасименко, автор текстов песен

Жанна Семенюк, художник-постановщик

Ольга Ерченко, музыкальный руководитель

Аксана Климина, хореограф

Непредсказуемый сюжет

Спектакль основывается на повести Николая Гоголя «Вий», но представляет собой авторское прочтение, сосредотачиваясь на уникальной линии взаимоотношений Панночки и Хомы. Даже те зрители, которые знакомы с оригинальной историей, будут приятно удивлены неожиданными поворотами сюжета.

Музыка, переполненная эмоциями

Нестандартная музыкальная составляющая включает в себя элементы хард-рока и хеви-метала, которые созданы молодым композитором Александром Карякиным. Каждый персонаж спектакля находит свое отражение в музыке: у них есть свои лейтмотивы и темы, которые раскрывают их сущность. Например, Панночка предстает не только как лирический образ, но и как загадочная и пугающая фигура.

Камерная атмосфера спектакля

Спектакль обещает затягивающую камерную атмосферу, где каждое движение чувств героев будет на виду. Зрители смогут отметить каждую деталь сценографии, прочувствовать каждый взгляд артистов и стать частью этой невиданной истории.

Сегодняшняя постановка «Панночка» это отличный способ провести вечер и насладиться театральным искусством в новом, увлекательном формате. Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального события!