Спектакль Панкрат Вяземский. Творческий вечер

Творческий вечер поэта Герцога Панкрат Вяземского

Герцог Панкрат Вяземский с радостью приглашает всех ценителей поэзии и искусства на свой творческий вечер! Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для души.

Поэзия под гнётом социальной несправедливости

Вечер будет пронизан темами, актуальными для нашего времени: поэзия, рожденная под гнётом социальной несправедливости, и искусство, выросшее под палящим солнцем критики. Спектакль станет отражением сложных переживаний автора, который прошёл через непростые времена.

Моноспектакль о любви

Годы тяжелого поэтического труда обернулись в потрясающий моноспектакль, главной темой которого является любовь. Вы сможете привыкнуть к рифмам, закалённым в пожаре родного поместья, и понять, что истинные чувства способны сплетать человеческие души крепче любых уз.

Где и когда

Творческий вечер состоится 16 октября в Пространстве Братьев Юшин, в волшебном зале Хогвартс. Не упустите возможность погрузиться в магию творчества и испытать уникальные эмоции!

Добро пожаловать на вечер, где искусство и человеческие чувства переплетутся в неповторимом танце рифм и образов!