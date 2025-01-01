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Панк Культуры и Отдыха
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Панк Культуры и Отдыха

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фестиваль «Панк культуры и отдыха» в Санкт-Петербурге

27 июля на открытой площадке «Зелёная Сцена» в Санкт-Петербурге пройдет новый фестиваль «Панк культуры и отдыха»! Это уникальное мероприятие станет настоящей точкой притяжения для всех, кто интересуется панк-роком во всех его проявлениях.

Участники фестиваля

На сцене выступят:

  • ЙОРШ
  • «Включай Микрофон!»
  • СМЕХ
  • «Последние Танки в Париже»
  • и другие!

Что вас ждет на фестивале

«Панк культуры и отдыха» — это пространство, где найдется место как для профессионалов неистового отрыва в слэме, так и для любителей комфортного отдыха на свежем воздухе. Здесь встретятся юные неформалы, только постигающие специфику панк-культуры, и олдскульные ленинградские тусовщики, которые пережили подворотни города.

Готовьте свои косухи и начинайте красить ирокезы прямо сейчас!

Хедлайнеры и их особенности

Хедлайнером опен-эйра станет группа ЙОРШ — одна из самых заметных команд на современной панк-сцене. Их песни звучат как на кухнях и во дворах, так и в караоке и солидных кабинетах.

Команда «Включай Микрофон!» известна своим умением зажигать разнообразную аудиторию. Будьте готовы отрываться под их фирменный «антитлен»!

Не забудьте про прославленную панк-группу СМЕХ, которая способна как неистово заряжать, так и умело раздражать. Чью сторону примете вы?

«Последние Танки в Париже» — мятежные певцы чёрной меланхолии под руководством Лёхи Никонова. Каждое их выступление — это уникальный культурный опыт, пережить который должен каждый хоть раз в жизни.

Не пропустите!

Следите за новостями и покупайте билеты заранее. Добро пожаловать на фест «Панк культуры и отдыха» — самый громкий питерский опен-эйр этого лета! Встречаемся 27 июля на «Зелёной Сцене».

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Open-air пространство «Зеленая сцена» Санкт-Петербург, Рощинская, 38
14:00 от 2500 ₽

Фотографии

Панк Культуры и Отдыха

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