Панды
Киноафиша Панды

Спектакль Панды

Абсурдистский эксперимент для 10 зрителей
Постановка
Краснодарский молодежный театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Экспериментальная постановка в Молодежном театре: «История медведей панда»

Молодежный театр, известный своими смелыми экспериментами, представляет новый спектакль в рамках проекта «Вне сцены». Режиссер Даниил Безносов создал уникальную двухчасовую пьесу без антракта, которая обещает удивить даже самых искушенных зрителей.

Ограниченное пространство, максимальная близость

Интересной особенностью спектакля является то, что актеров в нем почти столько же, сколько мест в зале. Специально огораживаемый закуток на втором этаже театра вмещает всего десять зрителей. Это создает атмосферу близости и вовлеченности, позволяя каждому зрителю стать частью происходящего на сцене.

Абсурдистско-романтический сюжет

Основой для спектакля послужила книга «История медведей панда, рассказанная одним саксофонистом, у которого имеется подружка во Франкфурте». Это название уже само по себе настраивает на абсурдистский лад, обещая зрителям увлекательное путешествие в мир нестандартных решений и неожиданных поворотов сюжета.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть этот необычный спектакль. Билеты можно приобрести на сайте театра. Спешите, места ограничены!

Режиссер
Даниил Безносов
В ролях
Ульяна Запольских
Андрей Новопашин
