Молодежный театр, известный своими смелыми экспериментами, представляет новый спектакль в рамках проекта «Вне сцены». Режиссер Даниил Безносов создал уникальную двухчасовую пьесу без антракта, которая обещает удивить даже самых искушенных зрителей.
Интересной особенностью спектакля является то, что актеров в нем почти столько же, сколько мест в зале. Специально огораживаемый закуток на втором этаже театра вмещает всего десять зрителей. Это создает атмосферу близости и вовлеченности, позволяя каждому зрителю стать частью происходящего на сцене.
Основой для спектакля послужила книга «История медведей панда, рассказанная одним саксофонистом, у которого имеется подружка во Франкфурте». Это название уже само по себе настраивает на абсурдистский лад, обещая зрителям увлекательное путешествие в мир нестандартных решений и неожиданных поворотов сюжета.
Не пропустите возможность увидеть этот необычный спектакль. Билеты можно приобрести на сайте театра. Спешите, места ограничены!