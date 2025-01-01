Меню
Пандора
Киноафиша Пандора

Спектакль Пандора

Постановка
Мабу 6+
Продолжительность 40 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Добрый трогательный спектакль о дружбе, природе и мире вокруг

Театр кукол Мабу из Нижнего Новгорода представляет добрый и трогательный спектакль «Пандора» в рамках фестиваля камерных театров «Карабас». Это уникальное произведение о дружбе, природе и мире вокруг нас погружает зрителей в захватывающее путешествие.

История лисички Пандоры

Главная героиня спектакля — маленькая милая лисичка по имени Пандора. Она живет в заброшенном, безжизненном мире, пока однажды с неба не падает птица. Это событие становится началом изменений, которые затрагивают не только Пандору, но и весь окружающий мир.

Спектакль без слов

«Пандора» — это спектакль без слов, в котором зрители, включая детей, становятся не просто наблюдателями, а соучастниками событий. Каждый сможет увидеть свою историю в этом волшебном мире воображения.

Атмосфера и визуальный ряд

Авторская музыка наполняет зал невероятной атмосферой, а визуальный ряд пробуждает фантазию. Театр кукол, элементы театра пластики и театра теней, а также мультимедиа, органично дополняют друг друга, создавая уникальное художественное пространство.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля и окунуться в мир волшебства и дружбы!

В других городах

Нижний Новгород, 9 ноября
Арт-клуб «Маяковка, 10» Нижний Новгород, Рождественская, 10, 4 этаж
11:00 от 600 ₽ 13:00 от 600 ₽

