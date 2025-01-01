Концерт Панцушот: Встреча с новым звучанием

Юные музыканты из провинции, осваивающие секреты вайбовых бенгеров, готовы поразить вас своим творчеством. Дуэт Drum'n'Rave завоевывает сердца зрителей, разбивая не только девичьи сердца, но и пацанские перепонки. Возможно, уже завтра вам не удастся похвастаться тем, что слушали их до того, как они стали известными!

Возвращение на сцену

Этот год стал непростым для ПАНЦУгвардии, так как они не проводили сольных концертов. Однако, настало время утолить вашу жажду прекрасного! В программе запланированы как бессмертные классические хиты, так и новые треки, которые поднимут настроение.

Что вас ждет на концерте

На мероприятии вы окунетесь в атмосферу живого звука и увидите специальных гостей. Обещаем 100% мердекскора и абсолютного сумасшествия! Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться уникальным звучанием.

Не пропустите! Концерт Панцушот — это шанс стать свидетелем рождения новой музыкальной звезды!