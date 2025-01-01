Меню
panacea'
panacea'

panacea'

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Первый сольный концерт panacea'

Нижегородский инди/хип-хоп-исполнитель panacea' готовится к значимому событию в своей карьере — первому сольному концерту. Этот концерт станет важной вехой, разделяющей путь артиста на «до» и «после». Для panacea' это не просто выступление, а метка времени в его творчестве.

Новая программа и уникальные интерпретации

Программа, подготовленная артистом, обещает запомниться каждому зрителю. Даже те, кто впервые ознакомится с его музыкой, не останутся равнодушными. Некоторые хиты будут представлены в обновленных интерпретациях, а часть концерта исполнена с живыми инструментами, что добавит дополнительную атмосферу погружения.

Эмоции и атмосфера единения

Этот этап становится особенно волнительным для Андрея. Он готов подарить свою музыку всем, кто пришел его поддержать. Атмосфера единения и любви к музыке обеспечена. Панадея призывает: «Делаем газ вместе!»

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в музыкальной жизни города и провести вечер в компании настоящих музыкальных эмоций!

В других городах

Нижний Новгород, 22 ноября
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
20:00 от 600 ₽

