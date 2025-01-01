Музыкальный вечер с мастерами звука в органном зале Пермской филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки. На сцене выступят выдающиеся исполнители, уверенно держащие пальму первенства в мире культового искусства.

Исполнители:

Солист Карельской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Александр Новосёлов (орган)

Лауреат международных конкурсов Вячеслав Змеу (флейта пана)

Программа вечера:

Франц Шуберт — «Серенада»

Григораш Динику — «Почтовая карета»

Ханс-Андре Штамм — «Токката»

Франц Легар — «Венгерская фантазия», соч. 45

Пётр Чайковский — «Неаполитанская песенка»

Исаак Альбенис — «Астурия» (версия для педали)

Гаэтано Пуньяни — «Венецианский карнавал»

Александр Бородин — «Половецкие пляски»

Джузеппе Верди — «Застольная» из оперы «Травиата»

Жорж Бизе — «Хабанера» из оперы «Кармен»

Шарль-Мари Видор — «Токката»

Александр Алябьев — «Соловей»

Эннио Морриконе — Chi Mai

Джеймс Ласт — «Одинокий пастух»

Иоганн Себастьян Бах — «Прелюдия и фуга ля-минор»

Иоганн Себастьян Бах — «Менуэт и скерцо» из Оркестровой сюиты № 2 си-минор

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность насладиться музыкальными шедеврами в исполнении талантливых музыкантов. Увидимся на концерте!