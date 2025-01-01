Меню
Пан-орган
Киноафиша Пан-орган

Пан-орган

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с мастерами звука в органном зале Пермской филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки. На сцене выступят выдающиеся исполнители, уверенно держащие пальму первенства в мире культового искусства.

Исполнители:

  • Солист Карельской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Александр Новосёлов (орган)
  • Лауреат международных конкурсов Вячеслав Змеу (флейта пана)

Программа вечера:

  • Франц Шуберт — «Серенада»
  • Григораш Динику — «Почтовая карета»
  • Ханс-Андре Штамм — «Токката»
  • Франц Легар — «Венгерская фантазия», соч. 45
  • Пётр Чайковский — «Неаполитанская песенка»
  • Исаак Альбенис — «Астурия» (версия для педали)
  • Гаэтано Пуньяни — «Венецианский карнавал»
  • Александр Бородин — «Половецкие пляски»
  • Джузеппе Верди — «Застольная» из оперы «Травиата»
  • Жорж Бизе — «Хабанера» из оперы «Кармен»
  • Шарль-Мари Видор — «Токката»
  • Александр Алябьев — «Соловей»
  • Эннио Морриконе — Chi Mai
  • Джеймс Ласт — «Одинокий пастух»
  • Иоганн Себастьян Бах — «Прелюдия и фуга ля-минор»
  • Иоганн Себастьян Бах — «Менуэт и скерцо» из Оркестровой сюиты № 2 си-минор

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность насладиться музыкальными шедеврами в исполнении талантливых музыкантов. Увидимся на концерте!

