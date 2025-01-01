Музыкальный вечер с мастерами звука в органном зале Пермской филармонии
Приглашаем вас на уникальный концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки. На сцене выступят выдающиеся исполнители, уверенно держащие пальму первенства в мире культового искусства.
Исполнители:
- Солист Карельской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Александр Новосёлов (орган)
- Лауреат международных конкурсов Вячеслав Змеу (флейта пана)
Программа вечера:
- Франц Шуберт — «Серенада»
- Григораш Динику — «Почтовая карета»
- Ханс-Андре Штамм — «Токката»
- Франц Легар — «Венгерская фантазия», соч. 45
- Пётр Чайковский — «Неаполитанская песенка»
- Исаак Альбенис — «Астурия» (версия для педали)
- Гаэтано Пуньяни — «Венецианский карнавал»
- Александр Бородин — «Половецкие пляски»
- Джузеппе Верди — «Застольная» из оперы «Травиата»
- Жорж Бизе — «Хабанера» из оперы «Кармен»
- Шарль-Мари Видор — «Токката»
- Александр Алябьев — «Соловей»
- Эннио Морриконе — Chi Mai
- Джеймс Ласт — «Одинокий пастух»
- Иоганн Себастьян Бах — «Прелюдия и фуга ля-минор»
- Иоганн Себастьян Бах — «Менуэт и скерцо» из Оркестровой сюиты № 2 си-минор
Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность насладиться музыкальными шедеврами в исполнении талантливых музыкантов. Увидимся на концерте!