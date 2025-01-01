Уникальный вечер на Крещенском фестивале

Один из вечеров Крещенского фестиваля — 2026 станет по-настоящему уникальным благодаря перевернутому формату. На сцене разместятся как музыканты, так и зрители, что создаст необычайное ощущение звука и погружения в музыку.

В программе вечера

Этот музыкальный вечер порадует слушателей произведениями великих композиторов:

С.В. Рахманинов : «Элегическое трио» № 2 ре минор для фортепиано, скрипки и виолончели, op. 9. Исполнители: Фёдор Безносиков (скрипка), Алексей Мельников (фортепиано). Партия виолончели будет объявлена дополнительно.

Н.К. Метнер: Фортепианный квинтет до мажор в оркестровке для камерного оркестра. Дирижер — Андрей Лебедев.

Наследие Метнера и Колобова

Важно отметить, что наследие Е.В. Колобова гораздо масштабней, чем его дирижерский «послужной список». Он оставил значительное количество партитур в собственных оркестровках. Фортепианный квинтет Н.К. Метнера был начат Колобовым, но завершен не был. Специально к Крещенскому фестивалю — 2026 эту работу довершит молодой композитор Сергей Васильев.

Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!