Памяти великого художника

Один из вечеров Крещенского фестиваля — 2026 станет по-настоящему уникальным благодаря перевернутому формату. На сцене разместятся как музыканты, так и зрители, что создаст необычайное ощущение звука и погружения в музыку.
Этот музыкальный вечер порадует слушателей произведениями великих композиторов:
Важно отметить, что наследие Е.В. Колобова гораздо масштабней, чем его дирижерский «послужной список». Он оставил значительное количество партитур в собственных оркестровках. Фортепианный квинтет Н.К. Метнера был начат Колобовым, но завершен не был. Специально к Крещенскому фестивалю — 2026 эту работу довершит молодой композитор Сергей Васильев.
Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!