Памяти Михаила Горшенева. Хиты «Король и Шут»: Северный флот

Концерт группы «Северный Флот» в честь Михаила Горшенёва

Группа «Северный Флот» готовит грандиозный концерт, посвящённый памяти Михаила Горшенёва и его легендарной группы «Король и Шут». Это событие станет данью уважения одному из самых ярких представителей русского рок-движения.

Ретроспектива творчества

В программе концерта прозвучат знаковые хиты «Короля и Шута», выбранные с акцентом на программу, которая так и не была реализована в московском «Зеленом театре» летом 2013 года. Зрителей ждёт уникальная ретроспективная программа, охватывающая все этапы творчества группы.

Избранные хиты

Концерт порадует поклонников такими песнями, как «Ели мясо мужики», «Лесник», «Мёртвый Анархист» и «Проклятый старый дом». Эти композиции стали настоящими гимнами для многих поколений слушателей.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и погрузиться в атмосферу, созданную мастерством исполнителей и бессмертными произведениями «Короля и Шута». Подробности о дате и месте проведения концерта будут объявлены позже.