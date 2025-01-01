Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Памяти Михаила Горшенева. Хиты «Король и Шут»: Северный флот

Памяти Михаила Горшенева. Хиты «Король и Шут»: Северный флот

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Северный Флот» в честь Михаила Горшенёва

Группа «Северный Флот» готовит грандиозный концерт, посвящённый памяти Михаила Горшенёва и его легендарной группы «Король и Шут». Это событие станет данью уважения одному из самых ярких представителей русского рок-движения.

Ретроспектива творчества

В программе концерта прозвучат знаковые хиты «Короля и Шута», выбранные с акцентом на программу, которая так и не была реализована в московском «Зеленом театре» летом 2013 года. Зрителей ждёт уникальная ретроспективная программа, охватывающая все этапы творчества группы.

Избранные хиты

Концерт порадует поклонников такими песнями, как «Ели мясо мужики», «Лесник», «Мёртвый Анархист» и «Проклятый старый дом». Эти композиции стали настоящими гимнами для многих поколений слушателей.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и погрузиться в атмосферу, созданную мастерством исполнителей и бессмертными произведениями «Короля и Шута». Подробности о дате и месте проведения концерта будут объявлены позже.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 28 июля
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 4500 ₽
Ростов-на-Дону, 29 июля
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2500 ₽
Самара, 2 августа
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
19:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
29 июля в 21:00 The Rock Bar Small Stage
от 300 ₽
Шоу саундтреков при свечах. Россия vs Hollywood с ACO-оркестром
6+
Живая музыка
Шоу саундтреков при свечах. Россия vs Hollywood с ACO-оркестром
14 сентября в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2000 ₽
Nightwish Tribute Show
16+
Рок
Nightwish Tribute Show
3 августа в 20:00 The Rock Bar
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше