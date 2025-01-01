Памяти Егора Летова с симфоническим оркестром

Уникальный симфонический концерт в честь «Гражданской Обороны»

На сцене прозвучат все хиты культовой группы «Гражданская Оборона» в исполнении большого симфонического оркестра! Песни группы давно стали неотъемлемой частью нашего культурного кода. Их поют под гитару во дворах и в окопах, слушают на виниловых пластинках и стриминговых сервисах. Эти произведения продолжают обожать и оспаривать.

Культовое наследие Егора Летова

Творчеству «Гражданской Обороны» посвящено множество книг и даже научных работ. Фигура Егора Летова навсегда приобрела культовый статус. Его произведения переосмысливаются новыми поколениями музыкантов в узнаваемых семплах, скрытых цитатах, ловких аллюзиях и неожиданных по форме кавер-версиях.

Особое событие для поклонников

В 2024 году Егору Летову могло бы исполниться 60 лет, а «Гражданской Обороне» — 40. В честь этих знаковых событий бессмертное наследие группы впервые прозвучит в рамках полноценной концертной программы. По многочисленным просьбам зрителей этот уникальный концерт памяти культового музыканта и легендарной группы состоится снова!

Программы концерта

Для вас прозвучат любимые композиции «Гражданской Обороны» в ярком академическом звучании большого симфонического оркестра. Не пропустите это уникальное событие!

Проект создан с разрешения наследников Егора Летова.