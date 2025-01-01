Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Памяти Егора Летова с симфоническим оркестром
Киноафиша Памяти Егора Летова с симфоническим оркестром

Памяти Егора Летова с симфоническим оркестром

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальный симфонический концерт в честь «Гражданской Обороны»

На сцене прозвучат все хиты культовой группы «Гражданская Оборона» в исполнении большого симфонического оркестра! Песни группы давно стали неотъемлемой частью нашего культурного кода. Их поют под гитару во дворах и в окопах, слушают на виниловых пластинках и стриминговых сервисах. Эти произведения продолжают обожать и оспаривать.

Культовое наследие Егора Летова

Творчеству «Гражданской Обороны» посвящено множество книг и даже научных работ. Фигура Егора Летова навсегда приобрела культовый статус. Его произведения переосмысливаются новыми поколениями музыкантов в узнаваемых семплах, скрытых цитатах, ловких аллюзиях и неожиданных по форме кавер-версиях.

Особое событие для поклонников

В 2024 году Егору Летову могло бы исполниться 60 лет, а «Гражданской Обороне» — 40. В честь этих знаковых событий бессмертное наследие группы впервые прозвучит в рамках полноценной концертной программы. По многочисленным просьбам зрителей этот уникальный концерт памяти культового музыканта и легендарной группы состоится снова!

Программы концерта

Для вас прозвучат любимые композиции «Гражданской Обороны» в ярком академическом звучании большого симфонического оркестра. Не пропустите это уникальное событие!

Проект создан с разрешения наследников Егора Летова.

Купить билет на концерт Памяти Егора Летова с симфоническим оркестром

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
8 ноября суббота
19:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 3500 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yutube
10 октября в 20:30 Trans-Force
от 890 ₽
Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо»
16+
Рок
Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо»
22 октября в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1500 ₽
AkStar. Горячий сольный концерт
12+
Поп
AkStar. Горячий сольный концерт
27 ноября в 20:00 Jagger
от 2300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше