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Памяти Дмитрия Хворостовского. Верди. Реквием
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Киноафиша Памяти Дмитрия Хворостовского. Верди. Реквием

Памяти Дмитрия Хворостовского. Верди. Реквием

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Реквием Верди в Зале Зарядье: Концерт в память о Дмитрии Хворостовском

22 мая в Зале Зарядье состоится концерт, посвященный памяти выдающегося оперного певца Дмитрия Хворостовского. В программе — знаменитый Реквием Джузеппе Верди, который впервые прозвучал 22 мая 1874 года, как дань уважения великому итальянскому писателю Алессандро Мандзони.

История создания Реквиема

Смерть Мандзони в 1873 году глубоко потрясла Верди. Хотя композитор не смог присутствовать на похоронах своего кумира, он решил увековечить его память в своем произведении. Верди, с шестнадцатилетнего возраста зачитывавшийся романом Обручённые, назвал его "одной из самых великих книг, созданных человеческим умом".

Творческое содружество

Личное знакомство двух культурных гигантов состоялось в конце 1860-х годов. Мандзони, знавший о творчестве Верди, прислал ему свой портрет с трогательной надписью. Верди, по словам современников, был настолько взволнован встречей, что не смог произнести ни слова.

Критика и успех

Реквием подвергся критике за светский характер и вольное обращение с текстом заупокойной мессы, однако он с успехом звучал в крупнейших городах Европы — Париже, Лондоне, Берлине и Вене.

Участники концерта

В концертной программе примут участие:

  • Ильдар Абдразаков — бас
  • Ксения Дудникова — меццо-сопрано
  • Алексей Татаринцев — тенор
  • Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова
  • Московский государственный симфонический оркестр

Дирижировать будет Иван Рудин.

Память о Хворостовском

Концерт также станет данью памяти Дмитрию Хворостовскому, который ушел из жизни 22 ноября 2017 года. Его талант и вклад в мир оперного искусства останутся в памяти зрителей навсегда.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00

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