Памяти Дмитрия Хворостовского. Верди. Реквием

Реквием Верди в Зале Зарядье: Концерт в память о Дмитрии Хворостовском

22 мая в Зале Зарядье состоится концерт, посвященный памяти выдающегося оперного певца Дмитрия Хворостовского. В программе — знаменитый Реквием Джузеппе Верди, который впервые прозвучал 22 мая 1874 года, как дань уважения великому итальянскому писателю Алессандро Мандзони.

История создания Реквиема

Смерть Мандзони в 1873 году глубоко потрясла Верди. Хотя композитор не смог присутствовать на похоронах своего кумира, он решил увековечить его память в своем произведении. Верди, с шестнадцатилетнего возраста зачитывавшийся романом Обручённые, назвал его "одной из самых великих книг, созданных человеческим умом".

Творческое содружество

Личное знакомство двух культурных гигантов состоялось в конце 1860-х годов. Мандзони, знавший о творчестве Верди, прислал ему свой портрет с трогательной надписью. Верди, по словам современников, был настолько взволнован встречей, что не смог произнести ни слова.

Критика и успех

Реквием подвергся критике за светский характер и вольное обращение с текстом заупокойной мессы, однако он с успехом звучал в крупнейших городах Европы — Париже, Лондоне, Берлине и Вене.

Участники концерта

В концертной программе примут участие:

Ильдар Абдразаков — бас

Ксения Дудникова — меццо-сопрано

Алексей Татаринцев — тенор

Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова

Московский государственный симфонический оркестр

Дирижировать будет Иван Рудин.

Память о Хворостовском

Концерт также станет данью памяти Дмитрию Хворостовскому, который ушел из жизни 22 ноября 2017 года. Его талант и вклад в мир оперного искусства останутся в памяти зрителей навсегда.