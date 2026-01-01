Концерт «Память» в Красноярском музыкальном театре

Концерт Красноярского музыкального театра с говорящим названием «Память» расскажет о судьбах великих артистов — участников и свидетелей событий Великой Отечественной войны. Вы услышите истории Клавдии Шульженко, Леонида Утёсова, Любови Орловой, Иннокентия Смоктуновского, Марка Бернеса и других выдающихся личностей.

Во все времена искусство оставалось неотъемлемой частью человеческой жизни, а музыка — его живым голосом. Она вселяла надежду, придавала сил и вела за собой. Именно благодаря музыке дух бойцов поднимался на передовой. «Музыка удваивает, утраивает армию», — говорил Александр Суворов, демонстрируя важность музыкального сопровождения побед.

В рамках концертной программы зрители смогут насладиться известными песнями советской эпохи, такими как «Валенки», «Тёмная ночь», «Журавли», «У синего моря», а также музыкальными номерами из блокадной оперетты.

Особое внимание будет уделено землякам — деятелям искусства края, которые в разные годы вставали на защиту Родины. В финале солисты театра расскажут о молодых артистах, таких как Андрей Иванов и Василий Батманов, которые продолжают традицию преданного служения Родине, уже участвуя в специальной военной операции.