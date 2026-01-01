Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Память
Киноафиша Память

Память

12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт «Память» в Красноярском музыкальном театре

Концерт Красноярского музыкального театра с говорящим названием «Память» расскажет о судьбах великих артистов — участников и свидетелей событий Великой Отечественной войны. Вы услышите истории Клавдии Шульженко, Леонида Утёсова, Любови Орловой, Иннокентия Смоктуновского, Марка Бернеса и других выдающихся личностей.

Во все времена искусство оставалось неотъемлемой частью человеческой жизни, а музыка — его живым голосом. Она вселяла надежду, придавала сил и вела за собой. Именно благодаря музыке дух бойцов поднимался на передовой. «Музыка удваивает, утраивает армию», — говорил Александр Суворов, демонстрируя важность музыкального сопровождения побед.

В рамках концертной программы зрители смогут насладиться известными песнями советской эпохи, такими как «Валенки», «Тёмная ночь», «Журавли», «У синего моря», а также музыкальными номерами из блокадной оперетты.

Особое внимание будет уделено землякам — деятелям искусства края, которые в разные годы вставали на защиту Родины. В финале солисты театра расскажут о молодых артистах, таких как Андрей Иванов и Василий Батманов, которые продолжают традицию преданного служения Родине, уже участвуя в специальной военной операции.

Купить билет на концерт Память

Помощь с билетами
В других городах
Май
8 мая пятница
19:00
Красноярский музыкальный театр Красноярск, просп. Мира, 129
от 600 ₽

В ближайшие дни

Алексей Глызин
6+
Поп
Алексей Глызин
14 марта в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2800 ₽
Магия Севера: Олена Уутай
6+
Этно
Магия Севера: Олена Уутай
7 октября в 19:00 Красноярская филармония
от 700 ₽
Виктор Комаров
18+
Юмор
Виктор Комаров
15 ноября в 20:00 Новая сцена
от 1680 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше