Музыкально-литературная постановка «Память 41–45» на Новой сцене Театра на Таганке

9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на Новой сцене Театра на Таганке состоится уникальная музыкально-литературная постановка «Память 41–45». Эта работа посвящена памяти о героях, которые отдали жизни за свободу и мир.

О чем спектакль?

Память — это не просто сохранение информации, это целый комплекс человеческих ощущений и переживаний. Именно коллективная память помогает нам сохранить подвиги людей на века. Война затронула каждого из нас — прямо или косвенно. Мы не можем забыть, какой ценой была завоевана свобода.

Голоса времени

«Память 41–45» — это голоса, которые доносятся сквозь время, отражая трагедии и героизм людей, столкнувшихся с самыми страшными событиями XX века. Артисты Театра на Таганке выступят в роли героев-рассказчиков, воспроизводя военные стихи, отрывки из прозы и дневниковые записи, передающие чувства и переживания тех лет.

Музыка и литература в едином потоке

В спектакле будут представлены фрагменты произведений таких авторов, как Булат Окуджава, Людвик Ашкенази, Семён Гудзенко, Александр Галич и Борис Балтер. Эти тексты объединит музыка выдающегося композитора Микаэла Таривердиева, создавая полифонию историй людей, которые верили, любили, шутили и пели, как и все мы, стремясь к жизни.

Не упустите возможность стать частью этого важного события, которое позволит глубже понять и ощутить память о тех, кто сражался за нас.