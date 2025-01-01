Меню
Палочка-выручалочка
Палочка-выручалочка

Спектакль Палочка-выручалочка

0+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль для детей по мотивам сказок Владимира Сутеева

Приглашаем вас на спектакль, поставленный по мотивам сказок писателя и художника Владимира Сутеева, «Яблоко» и «Палочка-выручалочка». Это захватывающее представление познакомит зрителей с забавными жителями осеннего леса.

Герои леса

В центре истории — любознательный Ежик, неугомонный Заяц, самовлюбленная Ворона и рассудительный Медведь. Вместе они учатся дружить, проявлять смелость и помогать друг другу в трудных ситуациях.

Темы и уроки

Спектакль рассказывает о важности отзывчивости, взаимовыручки и силы дружбы. Герои показывают, как умное решение и доброе сердце помогают находить выход из сложных ситуаций.

Заключение

Присоединяйтесь к приключениям в осеннем лесу и откройте для себя, как дружба и вера в добро способны преодолеть любые преграды!

Режиссер
Надежда Мейерович
В ролях
Андрей Колокольцев
Константин Кожев
Олеся Торопова
Элла Цветкова
Анна Перевозчикова

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Бродячая собачка Санкт-Петербург, просп. Стачек, 59
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 650 ₽

Фотографии



