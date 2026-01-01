«Палитра стилей» — это удивительный музыкальный проект Свердловской государственной детской филармонии, который знакомит зрителей с богатством музыкальных жанров и направлений. На концерте будут представлены композиции, которые вобрали в себя классические шедевры, джаз, народные мелодии и современные хиты.

Что вас ждет на концерте?

В рамках программы зрители смогут насладиться:

Классическими шедеврами: произведениями известных композиторов в исполнении юных музыкантов.

Джазовыми композициями: ритмами и импровизациями, демонстрирующими свободу музыкального самовыражения.

Народными мелодиями: традициями различных народов, которые адаптированы для современных коллективов.

Эстрадными и современными номерами: популярными хитами и музыкой из мюзиклов.

Участники проекта

В «Палитре стилей» выступают ведущие коллективы филармонии:

Ансамбль скрипачей: первый в России детский концертный коллектив такого типа.

Оркестр народных инструментов: виртуозно исполняющий как фольклор, так и академическую музыку.

Джаз-хор и капелла мальчиков: вокальные коллективы, которые придают программе глубину и эмоциональность.

Не упустите возможность насладиться этим многообразием музыкальных стилей и направлений — приходите на концерт «Палитра стилей»!