Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Палитра стилей
Киноафиша Палитра стилей

Палитра стилей

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный проект Свердловской государственной детской филармонии

«Палитра стилей» — это удивительный музыкальный проект Свердловской государственной детской филармонии, который знакомит зрителей с богатством музыкальных жанров и направлений. На концерте будут представлены композиции, которые вобрали в себя классические шедевры, джаз, народные мелодии и современные хиты.

Что вас ждет на концерте?

В рамках программы зрители смогут насладиться:

  • Классическими шедеврами: произведениями известных композиторов в исполнении юных музыкантов.
  • Джазовыми композициями: ритмами и импровизациями, демонстрирующими свободу музыкального самовыражения.
  • Народными мелодиями: традициями различных народов, которые адаптированы для современных коллективов.
  • Эстрадными и современными номерами: популярными хитами и музыкой из мюзиклов.

Участники проекта

В «Палитре стилей» выступают ведущие коллективы филармонии:

  • Ансамбль скрипачей: первый в России детский концертный коллектив такого типа.
  • Оркестр народных инструментов: виртуозно исполняющий как фольклор, так и академическую музыку.
  • Джаз-хор и капелла мальчиков: вокальные коллективы, которые придают программе глубину и эмоциональность.

Не упустите возможность насладиться этим многообразием музыкальных стилей и направлений — приходите на концерт «Палитра стилей»!

Купить билет на концерт Палитра стилей

Помощь с билетами
В других городах
Март
28 марта воскресенье
14:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

В ближайшие дни

Шура
12+
Поп

Шура

23 октября в 20:00 Максимилианс
от 3500 ₽
ДМЦ
16+
Рок

ДМЦ

25 сентября в 19:00 Нирвана
от 1600 ₽
Гуляй, Масленица!
6+
Фолк

Гуляй, Масленица!

14 марта в 14:30 Свердловская детская филармония
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше