Музыкальный проект Свердловской государственной детской филармонии
«Палитра стилей» — это удивительный музыкальный проект Свердловской государственной детской филармонии, который знакомит зрителей с богатством музыкальных жанров и направлений. На концерте будут представлены композиции, которые вобрали в себя классические шедевры, джаз, народные мелодии и современные хиты.
Что вас ждет на концерте?
В рамках программы зрители смогут насладиться:
- Классическими шедеврами: произведениями известных композиторов в исполнении юных музыкантов.
- Джазовыми композициями: ритмами и импровизациями, демонстрирующими свободу музыкального самовыражения.
- Народными мелодиями: традициями различных народов, которые адаптированы для современных коллективов.
- Эстрадными и современными номерами: популярными хитами и музыкой из мюзиклов.
Участники проекта
В «Палитре стилей» выступают ведущие коллективы филармонии:
- Ансамбль скрипачей: первый в России детский концертный коллектив такого типа.
- Оркестр народных инструментов: виртуозно исполняющий как фольклор, так и академическую музыку.
- Джаз-хор и капелла мальчиков: вокальные коллективы, которые придают программе глубину и эмоциональность.
Не упустите возможность насладиться этим многообразием музыкальных стилей и направлений — приходите на концерт «Палитра стилей»!