Palestrina. Ностальгия. Хиты нулевых хором

Возрождение хитов в уникальном хоровом звучании

На вас ждет незабываемый музыкальный вечер с техно-хором Palestrina. Этот проект вернет на сцену главные хиты конца 90-х и нулевых, подарив им новое, дерзкое и мощное звучание.

На фоне бритни спирс, нелли фуртадо, рианны и многих других артистов, вы вновь почувствуете дух эпохи первых мобильных телефонов, полифонических рингтонов и музыкальных каналов. Эти треки стали саундтреком целого поколения, вызывая яркие воспоминания о летних вечерах, проводимых под звёздами.

Palestrina создает уникальное сочетание хора, ударных и электронных ритмов, которое передает ностальгию и наполняет её движением и светом. Эти легкие, свободные и немного наивные мелодии вновь оживут на сцене, а вы сможете насладиться ими в формате, недоступном для прослушивания из наушников.

Приходите и вспомните, как под эти песни вы влюблялись, смеялись и танцевали до темноты. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!