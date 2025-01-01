Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Палата бизнес-класса
Киноафиша Палата бизнес-класса

Спектакль Палата бизнес-класса

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Продолжительность 135 минут
Возраст 16+

О спектакле

Палата бизнес-класса. Комедия в 2-х действиях

«Палата бизнес-класса» — это лихо закрученная комедия положений, которая не даст расслабиться ни зрителям, ни актерам. Динамичный сюжет разворачивается с головокружительной быстротой, а комические ситуации заставят не только смеяться, но и задуматься о жизненных реалиях.

Сюжет спектакля

Центральный герой, чиновник Виктор Сергеевич Разницкий, неожиданно оказывается в больнице. И хотя это само по себе уже нелепо, у него есть своя большая проблема: значительная сумма денег, «заработанная» в результате виртуозной аферы, может быть утеряна. В качестве спасительного круга в историю вступает личный бухгалтер Феликс, который должен помочь решить деловые вопросы. Однако вместо этого Разницкий оказывается втянут в хитросплетение лжи.

Чтобы не потерять деньги, ему приходится скрывать свою любовницу от жены, а мужа любовницы от самой любовницы. Весь этот хаос усиливается благодаря обворожительной медсестре Илоной и его соседу по палате — заслуженному артисту Евгению Изумрудову. Каждый их шаг и каждое действие приводят к новым неразберихам и комическим ситуациям.

Почему стоит посмотреть

Спектакль ставится Русским драматическим театром Башкортостана, известным своими яркими и запоминающимися постановками. «Палата бизнес-класса» — отличный выбор для любителей комедийного жанра и тех, кто ценит театральное искусство. Динамика, тонкий юмор и узнаваемые ситуации сделают вечер незабываемым.

Купить билет на спектакль Палата бизнес-класса

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
23 декабря вторник
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 200 ₽
24 января суббота
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 200 ₽
27 февраля пятница
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 200 ₽

Фотографии

Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса

В ближайшие дни

Старый дом
16+
Драма
Старый дом
5 февраля в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 400 ₽
Звездный мальчик
6+
Детский Премьера
Звездный мальчик
4 января в 11:00 Татарский театр «Нур»
Билеты
Зимняя небылица
0+
Детский
Зимняя небылица
22 декабря в 11:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше