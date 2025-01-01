Лихо закрученная комедия положений не даст расслабиться ни на минуту ни зрителям, ни актерам. События в ней развиваются с головокружительной быстротой, а нелепость и узнаваемость ситуаций заставят не только смеяться, но и задуматься.
Некий чиновник Виктор Сергеевич Разницкий внезапно попадает в больницу. И все бы ничего, но крупная денежная сумма, «заработанная» им в результате виртуозной аферы, может вот-вот ускользнуть. На помощь вызван личный бухгалтер Феликс, который мог бы мгновенно разрешить ситуацию, но...
Вместо решения деловых вопросов Разницкий вынужден прятать любовницу от жены, мужа любовницы от самой любовницы и врать всем, чтобы не упустить деньги. Масла в огонь подливают прекрасная медсестра Илона и сосед по палате — между прочим, заслуженный артист Евгений Изумрудов.
Не пропустите возможность увидеть эту увлекательную комедию, полную неожиданных поворотов и остроумных диалогов!