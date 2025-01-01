Лихо закрученная комедия положений на сцене Самарской драмы

Лихо закрученная комедия положений не даст расслабиться ни на минуту ни зрителям, ни актерам. События в ней развиваются с головокружительной быстротой, а нелепость и узнаваемость ситуаций заставят не только смеяться, но и задуматься.

Сюжет

Некий чиновник Виктор Сергеевич Разницкий внезапно попадает в больницу. И все бы ничего, но крупная денежная сумма, «заработанная» им в результате виртуозной аферы, может вот-вот ускользнуть. На помощь вызван личный бухгалтер Феликс, который мог бы мгновенно разрешить ситуацию, но...

Переплетение судеб

Вместо решения деловых вопросов Разницкий вынужден прятать любовницу от жены, мужа любовницы от самой любовницы и врать всем, чтобы не упустить деньги. Масла в огонь подливают прекрасная медсестра Илона и сосед по палате — между прочим, заслуженный артист Евгений Изумрудов.

Интересные факты

Спектакль наполнен искрометным юмором и актуальными социальными темами.

В роли Разницкого выступает известный актер, который ранее уже покорил зрителей своими комедийными ролями.

Сценарий написан талантливым драматургом, чьи работы уже не раз становились хитами театральных подмостков.

