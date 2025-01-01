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Палата №6
Киноафиша Палата №6

Спектакль Палата №6

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Классический спектакль по повести А.П. Чехова

«Палата №6» — это тревожная история о грани между нормой и безумием, между обществом и его «отвергнутыми». Эта палата — последнее прибежище для тех, кого мир решил исключить, кого сочли слишком неудобными, опасными или просто ненужными.

Доктор Андрей Ефимыч Рагин — главный герой спектакля, человек образованный, но оторванный от жизни, без цели и смысла. Встреча с пациентом палаты, душевнобольным Иваном Дмитричем Громовым, становится для него судьбоносной. Постепенно они начинают глубокие разговоры, в которых стирается граница между «врачом» и «больным». Кто из них более здоров, а кто — безумен?

Диалог на грани безумия

Андрей Ефимыч ещё живёт в мире иллюзий, скрываясь от жестокости окружающей реальности. Но его разговоры с Громовым подрывают эту хрупкую оболочку. С каждым днём он погружается всё глубже в размышления о жизни, страдании и одиночестве, которые не дают покоя ни ему, ни его собеседнику.

Эти беседы становятся зеркалом, в котором доктор видит самого себя, свою утрату связи с миром. Вопросы, которые они поднимают, не имеют лёгких ответов. Кто здесь на самом деле болен? Возможно, это общество, которое замуровывает неудобных людей в стенах палаты? Или те, кто смотрит на страдания со стороны, равнодушно закрывая глаза?

Философская драма о человеке и обществе

Спектакль «Палата №6» — это не просто адаптация классического произведения. Это глубокий философский диалог о природе человеческого безумия, о границах разума и жестокости мира. Постановка поднимает извечные вопросы о справедливости, сочувствии и жестокости общества к «иным» людям.

Зрителей ждёт напряжённая и трогательная история, где каждый шаг доктора Рагина — это шаг к прозрению или безумию.

Режиссер
Евгения Богинская
В ролях
Петр Семак
Александр Солоненко
Константин Симонов
Иван Шевченко
Юлия Левакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 25 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 24 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 3000 ₽

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