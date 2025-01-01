Меню
Палата №6
Билеты от 800₽
Палата №6

Спектакль Палата №6

Театр на набережной. Новая сцена
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Недопетая история болезни по одноимённой повести А.П. Чехова. Спектакль в Театре на набережной

Спектакль «Недопетая история болезни» основан на одноименной повести А.П. Чехова «Палата № 6». Это произведение, как и многие другие классические тексты, получает новое прочтение от современного поколения. Режиссеры и актеры с интересом исследуют глубину и актуальность Чеховских тем.

Сюжет разворачивается вокруг главного героя — главврача провинциальной больницы, добрейшего доктора Рагина. Во время обхода он сталкивается с неожиданными обвинениями со стороны одного из пациентов психиатрического отделения. Этот пациент требует прекратить «истязания» в Палате № 6 и освободить всех заключенных.

Проблемы и глубокие размышления

Поток разоблачительных заявлений заставляет доктора задуматься о своей роли в страданиях окружающих. Это заставляет его провести собственное расследование, которое приводит к неутешительным выводам. За каждым словом душевнобольного скрывается глубокое знание жизни и философская правда.

Влияние на зрителя

Спектакль не только поднимает важные социальные и моральные вопросы, но и заставляет зрителей размышлять о своих собственных жизнях. Веление совести побуждает доктора изменить свою жизнь, что является ключевым моментом в развитии сюжета.

Приглашаем вас на этот глубокий и эмоциональный спектакль, который откроет новые грани классического произведения Чехова и заставит задуматься о вечных ценностях.

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театр на набережной. Новая сцена Москва, Хамовнический Вал, 2
19:00 от 800 ₽

