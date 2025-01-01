«Сказка — но, возможно, и быль — про полиэтиленовый пакетик, который использовали только раз и отправили на свалку, где ему предстоит разлагаться не меньше 200 лет. Но пакетик решительно не согласен со своей судьбой. Он мечтает увидеть мир, парить над землей, а главное — быть кому-то нужным. Вместе с ним мы отправимся в путешествие, где нас ждут удивительные открытия и встречи с необычными и обычными созданиями и творениями.»
Спектакль создан театральной студией «Инклюзион. Школа. Екатеринбург». В студии занимаются студенты с инвалидностью и без, что делает этот проект особенно значимым и актуальным. По пьесе Гули Насыровой, спектакль поднимает важные вопросы о природе и нашем отношении к окружающему миру.
Спектакль «Пакетик: мечты о свободе» — это не только увлекательная история, но и важный социальный проект, который заставляет задуматься о нашем взаимодействии с окружающей средой. Приходите и поддержите талантливую команду!