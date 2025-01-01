Меню
Пакетик, который хотел быть нужным. Необычное путешествие
6+
Режиссер Наталья Гаранина
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль театральной студии «Инклюзион. Школа. Екатеринбург» на сцене Ельцин центра

«Сказка — но, возможно, и быль — про полиэтиленовый пакетик, который использовали только раз и отправили на свалку, где ему предстоит разлагаться не меньше 200 лет. Но пакетик решительно не согласен со своей судьбой. Он мечтает увидеть мир, парить над землей, а главное — быть кому-то нужным. Вместе с ним мы отправимся в путешествие, где нас ждут удивительные открытия и встречи с необычными и обычными созданиями и творениями.»

О спектакле

Спектакль создан театральной студией «Инклюзион. Школа. Екатеринбург». В студии занимаются студенты с инвалидностью и без, что делает этот проект особенно значимым и актуальным. По пьесе Гули Насыровой, спектакль поднимает важные вопросы о природе и нашем отношении к окружающему миру.

Команда

Режиссером спектакля выступила заслуженная артистка России Наталья Гаранина. В создании постановки также задействованы:

  • Педагог по пластике — Мария Мякишева
  • Педагог по музыкальной импровизации — Лариса Паутова
  • Педагог по сценической речи — Вера Цвиткис

Актерский состав

В спектакле заняты:

  • Артем Паршуков
  • Алексей Гусев
  • Татьяна Брагина
  • Алексей Филатов
  • Софья Даренских
  • Екатерина Мирошниченко
  • Вера Семченкова
  • Людмила Даренских
  • Марина Осолоткова
  • Анна Дроботова
  • Александр Гусев
  • Екатерина Артамонова
  • Анна Осолоткова
  • Никита Воробьёв

Не пропустите!

Спектакль «Пакетик: мечты о свободе» — это не только увлекательная история, но и важный социальный проект, который заставляет задуматься о нашем взаимодействии с окружающей средой. Приходите и поддержите талантливую команду!

