Спектакль театральной студии «Инклюзион. Школа. Екатеринбург» на сцене Ельцин центра

«Сказка — но, возможно, и быль — про полиэтиленовый пакетик, который использовали только раз и отправили на свалку, где ему предстоит разлагаться не меньше 200 лет. Но пакетик решительно не согласен со своей судьбой. Он мечтает увидеть мир, парить над землей, а главное — быть кому-то нужным. Вместе с ним мы отправимся в путешествие, где нас ждут удивительные открытия и встречи с необычными и обычными созданиями и творениями.»

О спектакле

Спектакль создан театральной студией «Инклюзион. Школа. Екатеринбург». В студии занимаются студенты с инвалидностью и без, что делает этот проект особенно значимым и актуальным. По пьесе Гули Насыровой, спектакль поднимает важные вопросы о природе и нашем отношении к окружающему миру.

Команда

Режиссером спектакля выступила заслуженная артистка России Наталья Гаранина. В создании постановки также задействованы:

Педагог по пластике — Мария Мякишева

Педагог по музыкальной импровизации — Лариса Паутова

Педагог по сценической речи — Вера Цвиткис

Актерский состав

В спектакле заняты:

Артем Паршуков

Алексей Гусев

Татьяна Брагина

Алексей Филатов

Софья Даренских

Екатерина Мирошниченко

Вера Семченкова

Людмила Даренских

Марина Осолоткова

Анна Дроботова

Александр Гусев

Екатерина Артамонова

Анна Осолоткова

Никита Воробьёв

Не пропустите!

Спектакль «Пакетик: мечты о свободе» — это не только увлекательная история, но и важный социальный проект, который заставляет задуматься о нашем взаимодействии с окружающей средой. Приходите и поддержите талантливую команду!