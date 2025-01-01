Новая версия балета «Пахита» в Мариинском театре

Мариинский театр продолжает возвращать в афишу значимые для петербургского балета названия и представляет новую версию «Пахиты». Это не просто реконструкция спектакля XIX века, созданного в Париже балетмейстером Жозефом Мазилье, который с 1847 года демонстрировался в Петербурге в редакции Мариуса Петипа.

О хореографии и либретто

Хореограф Юрий Смекалов поставил новый трехактный балет с собственным либретто, основанным на сюжете новеллы Сервантеса «Цыганочка». Основу партитуры нового спектакля составляет музыка Эдуара Дельдевеза, написанная для парижской премьеры «Пахиты» в 1846 году. Однако сегодня это полуторавековое сочинение звучит иначе: изменился порядок номеров, некоторые из них получили новую оркестровку, а также партитура Дельдевеза была дополнена фрагментами из произведений Минкуса и Дриго.

Свадебное Grand pas

Знаменитое свадебное Grand pas, поставленное Мариусом Петипа на музыку Минкуса, занимает почетное место в новом балете. Этот парад классического танца, демонстрирующий мастерство кордебалета и виртуозность балерины и солисток, появился в спектакле в 1881 году. На протяжении десятилетий хореографический текст Петипа претерпел немало изменений, но в современную «Пахиту» Grand pas вошло в приближенном к историческому оригиналу виде. Юрий Бурлака восстановил хореографию Петипа на основе сохранившихся записей спектакля начала XX века.

Дань уважения классике

Новый балет, сочетающий танцы и сцены, созданные Юрием Смекаловым, с историческими раритетами, представляет собой оммаж золотому веку классического балета. Это дань уважения и признательности нового балетного поколения эстетике непревзойденного мастера классики — Мариуса Петипа.