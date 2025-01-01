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Билеты от 800₽
Киноафиша Паганини

Спектакль Паганини

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Паганини». Рок-спектакль

27 мая, в День памяти великого скрипача Никколо Паганини, Театр пластики и драмы Александра Бабенко представит рок-спектакль «Паганини» — интерпретацию Вячеслава Анисимова пьесы Владимира Балашова «Легенда о Паганини».

Рок-спектакль «Паганини» — это драматический спектакль в стиле РОК, сочетающий пластические, вокальные и музыкальные номера. Он рассказывает о жизни, творчестве и любви великого музыканта и композитора.

Музыкальное наполнение

В спектакле использована музыка таких великих композиторов, как Никколо Паганини, Вангелис, Астор Пьяццолла и Дон Дэвис, а также рок-группы «Ария» и проекта «КИПЕЛОВ/МАВРИН». Все номера будут исполняться вживую известными московскими театральными актерами при участии группы «РОК-ТЕАТР». Это гарантирует живой звук и незабываемые эмоции!

Режиссура и хореография

Режиссер и хореограф спектакля — лауреат Национальной театральной премии и фестиваля «ЗОЛОТАЯ МАСКА», лауреат Международного театрального форума «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» Александр Бабенко.

Актеры

В главных ролях:

  • Пагинини, он же садовник Луиджи — Константин Скрипалёв, лауреат международных конкурсов, солист музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга.
  • Святой отец Винченцо — Дмитрий Бозин, заслуженный артист России.
  • Молодая богатая вдова Беатриче — Софья Торосян, лауреат Международного театрального форума «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ».

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия в мир гениального Паганини! Спектакль обещает быть ярким, эмоциональным и запоминающимся.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:30 от 800 ₽

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