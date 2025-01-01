Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пабло & Mr Lambo
Киноафиша Пабло & Mr Lambo

Пабло & Mr Lambo

16+
Возраст 16+

О концерте

Музыкальный вечер с Пабло & Mr Lambo в Санкт-Петербурге

Предстоящий концерт братьев по творчеству Пабло и Mr Lambo в Санкт-Петербурге обещает стать настоящим праздником для всех поклонников их таланта. Вы сможете насладиться искренними и глубокими текстами, которые так говорят с душой.

Искренность и оригинальность

Творчество дуэта неразрывно связано с темой любви и настоящих эмоций. Зрители услышат как старые, полюбившиеся хиты, так и новые релизы, которые уже успели завоевать сердца слушателей.

Для настоящих ценителей

Концерт станет отличной возможностью не только насладиться качественным звучанием, но и погрузиться в атмосферу, где ценится искренность творческого самовыражения. Если вы любите музыку, которая трогает до глубины души, этот вечер точно для вас!

Купить билет на концерт Пабло & Mr Lambo

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
20:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 1500 ₽

В ближайшие дни

PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
23 января в 19:00 Поправка
от 500 ₽
Стендап-клуб на Белинского
18+
Юмор
Стендап-клуб на Белинского
20 декабря в 17:30 Стендап-клуб на Белинского
от 1090 ₽
Белое Рождество
6+
Классическая музыка
Белое Рождество
6 января в 15:00 Arts Square
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше