Неповторимый концерт «Опера XXI»: мир оперы и рока

«Опера XXI» представляет новую программу «Оззи Осборн, Пуччини, Нирвана, Россини – мировые хиты оперы и рока». Это один из самых прогрессивных проектов как в России, так и за ее пределами, сочетающий в себе элементы оперы и рока в рамках направления «прогрессивная классика».

В уникальном формате программы выступят солисты оперных театров Москвы, обладающие выдающимися вокальными способностями. Их голоса будут сопровождаться струнным оркестром, усиленным мощью рок-группы «Симфония». В исполнении оперной дивы Евгении Красиловой и «Золотой скрипки России» Лили Люмановой прозвучат известные оперные арии и рок-композиции, создавая особую атмосферу для зрителей.

Что вас ожидает в программе?

Зрителей ждёт удивительное смешение жанров, где классические произведения принимают новые формы. В программе:

Валерио Зелли, Гатто Панчери. Vivo per lei

Валерио Зелли, Гатто Панчери. The prayer

Джакомо Пуччини. Ария Каварадосси из оперы «Тоска» (E lucevan le stelle)

(E lucevan le stelle) Гаэтано Доницетти. Романс Неморино из оперы «Любовный напиток» (Una furtive lagrima)

(Una furtive lagrima) Андреа Бочелли. Ave Maria Pietas

Лучо Далла. Caruso

Джакомо Пуччини. Ария Калафа из оперы «Турандот» (Nessun dorma)

(Nessun dorma) Джоакино Россини. Неаполитанский танец (Тарантелла)

Наталия Маслова. Звезда

Сергей Прокофьев. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта»

Queen. Богемская рапсодия

Queen. The Show Must Go On

Nirvana. Smells Like Teen Spirit

Оззи Осборн. No More Tears

Эндрю Ллойд Уэббер. Ария Иисуса из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» (I Only Want To Say)

(I Only Want To Say) Винченцо Беллини. Каватина Нормы Casta diva из оперы «Норма»

из оперы Вольфганг Амадей Моцарт. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»

Миша Сегал. Don Juan Triumphant

Франц Шуберт. Ave Maria

Джоакино Россини. Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»

Deep Purple. Highway Star

Оззи Осборн. Perry Masson

Жорж Бизе. Куплеты Эскамильо из оперы «Кармен»

Никколо Паганини. «Io ti penso amore» из к/ф «Паганини: Скрипач дьявола»

Обратите внимание: программа может меняться, и художественным руководителем проекта является Киракас.

Информация для зрителей

Выступают: солисты проекта «OPERA XXI (OPERAWAVE)» и рок-группа «Symphony». Продолжительность концерта составляет 90 минут без антракта.

Парковка на территории собора запрещена.