Оззи Осборн, Пуччини, Нирвана, Россини. Мировые хиты оперы и рока
12+
О концерте

Неповторимый концерт «Опера XXI»: мир оперы и рока

«Опера XXI» представляет новую программу «Оззи Осборн, Пуччини, Нирвана, Россини – мировые хиты оперы и рока». Это один из самых прогрессивных проектов как в России, так и за ее пределами, сочетающий в себе элементы оперы и рока в рамках направления «прогрессивная классика».

В уникальном формате программы выступят солисты оперных театров Москвы, обладающие выдающимися вокальными способностями. Их голоса будут сопровождаться струнным оркестром, усиленным мощью рок-группы «Симфония». В исполнении оперной дивы Евгении Красиловой и «Золотой скрипки России» Лили Люмановой прозвучат известные оперные арии и рок-композиции, создавая особую атмосферу для зрителей.

Что вас ожидает в программе?

Зрителей ждёт удивительное смешение жанров, где классические произведения принимают новые формы. В программе:

  • Валерио Зелли, Гатто Панчери. Vivo per lei
  • Валерио Зелли, Гатто Панчери. The prayer
  • Джакомо Пуччини. Ария Каварадосси из оперы «Тоска» (E lucevan le stelle)
  • Гаэтано Доницетти. Романс Неморино из оперы «Любовный напиток» (Una furtive lagrima)
  • Андреа Бочелли. Ave Maria Pietas
  • Лучо Далла. Caruso
  • Джакомо Пуччини. Ария Калафа из оперы «Турандот» (Nessun dorma)
  • Джоакино Россини. Неаполитанский танец (Тарантелла)
  • Наталия Маслова. Звезда
  • Сергей Прокофьев. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта»
  • Queen. Богемская рапсодия
  • Queen. The Show Must Go On
  • Nirvana. Smells Like Teen Spirit
  • Оззи Осборн. No More Tears
  • Эндрю Ллойд Уэббер. Ария Иисуса из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» (I Only Want To Say)
  • Винченцо Беллини. Каватина Нормы Casta diva из оперы «Норма»
  • Вольфганг Амадей Моцарт. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»
  • Миша Сегал. Don Juan Triumphant
  • Франц Шуберт. Ave Maria
  • Джоакино Россини. Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»
  • Deep Purple. Highway Star
  • Оззи Осборн. Perry Masson
  • Жорж Бизе. Куплеты Эскамильо из оперы «Кармен»
  • Никколо Паганини. «Io ti penso amore» из к/ф «Паганини: Скрипач дьявола»

Обратите внимание: программа может меняться, и художественным руководителем проекта является Киракас.

Информация для зрителей

Выступают: солисты проекта «OPERA XXI (OPERAWAVE)» и рок-группа «Symphony». Продолжительность концерта составляет 90 минут без антракта.

Парковка на территории собора запрещена.

Декабрь
18 декабря четверг
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
