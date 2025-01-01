Неповторимый концерт «Опера XXI»: мир оперы и рока
«Опера XXI» представляет новую программу «Оззи Осборн, Пуччини, Нирвана, Россини – мировые хиты оперы и рока». Это один из самых прогрессивных проектов как в России, так и за ее пределами, сочетающий в себе элементы оперы и рока в рамках направления «прогрессивная классика».
В уникальном формате программы выступят солисты оперных театров Москвы, обладающие выдающимися вокальными способностями. Их голоса будут сопровождаться струнным оркестром, усиленным мощью рок-группы «Симфония». В исполнении оперной дивы Евгении Красиловой и «Золотой скрипки России» Лили Люмановой прозвучат известные оперные арии и рок-композиции, создавая особую атмосферу для зрителей.
Что вас ожидает в программе?
Зрителей ждёт удивительное смешение жанров, где классические произведения принимают новые формы. В программе:
- Валерио Зелли, Гатто Панчери. Vivo per lei
- Валерио Зелли, Гатто Панчери. The prayer
- Джакомо Пуччини. Ария Каварадосси из оперы «Тоска» (E lucevan le stelle)
- Гаэтано Доницетти. Романс Неморино из оперы «Любовный напиток» (Una furtive lagrima)
- Андреа Бочелли. Ave Maria Pietas
- Лучо Далла. Caruso
- Джакомо Пуччини. Ария Калафа из оперы «Турандот» (Nessun dorma)
- Джоакино Россини. Неаполитанский танец (Тарантелла)
- Наталия Маслова. Звезда
- Сергей Прокофьев. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта»
- Queen. Богемская рапсодия
- Queen. The Show Must Go On
- Nirvana. Smells Like Teen Spirit
- Оззи Осборн. No More Tears
- Эндрю Ллойд Уэббер. Ария Иисуса из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» (I Only Want To Say)
- Винченцо Беллини. Каватина Нормы Casta diva из оперы «Норма»
- Вольфганг Амадей Моцарт. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»
- Миша Сегал. Don Juan Triumphant
- Франц Шуберт. Ave Maria
- Джоакино Россини. Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»
- Deep Purple. Highway Star
- Оззи Осборн. Perry Masson
- Жорж Бизе. Куплеты Эскамильо из оперы «Кармен»
- Никколо Паганини. «Io ti penso amore» из к/ф «Паганини: Скрипач дьявола»
Обратите внимание: программа может меняться, и художественным руководителем проекта является Киракас.
Информация для зрителей
Выступают: солисты проекта «OPERA XXI (OPERAWAVE)» и рок-группа «Symphony». Продолжительность концерта составляет 90 минут без антракта.
Парковка на территории собора запрещена.