Спектакль «Озорные выкрутасы»: веселая история о настоящей дружбе

Театр «Мимигранты» готовит премьеру спектакля для юных зрителей и их родителей – «Озорные выкрутасы», который расскажет о трех закадычных друзьях: Фиге, Буле и Дуле. Это спектакль-игра, в котором маленькие зрители смогут не только наблюдать, но и участвовать в происходящем на сцене.

Сюжет и тематика

История, пропитанная волшебной клоунадой, чудесами и догонялками, повествует о приключениях друзей, которые чуть не разорвали свои отношения. Пройдя вместе через забавные испытания, герои понимают, что дружба – это самая важная ценность в жизни. Такой поворот событий делает спектакль не только развлекательным, но и поучительным.

Команда спектакля

Спектакль создан талантливой командой:

Автор клоунских миниатюр: Александр Плющ-Нежинский

Александр Плющ-Нежинский Режиссёр: Анастасия Руклевская

Анастасия Руклевская Режиссёр-постановщик: Александра Краснопёрова

Александра Краснопёрова Художник: Анастасия Панфилова

Анастасия Панфилова Хореограф: Михаил Чайкасов

Почему стоит посетить спектакль?

«Озорные выкрутасы» порадуют зрителей яркими эмоциями, смешными ситуациями и трогательной моралью. Спектакль обещает быть не только веселым, но и полезным для детей, показывая важность дружбы и поддержки. Не упустите возможность провести время с вашими детьми в мире театрального волшебства!