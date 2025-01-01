Меню
Озорные выкрутасы
Киноафиша Озорные выкрутасы

Спектакль Озорные выкрутасы

Постановка
Мимигранты 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Озорные выкрутасы»: веселая история о настоящей дружбе

Театр «Мимигранты» готовит премьеру спектакля для юных зрителей и их родителей – «Озорные выкрутасы», который расскажет о трех закадычных друзьях: Фиге, Буле и Дуле. Это спектакль-игра, в котором маленькие зрители смогут не только наблюдать, но и участвовать в происходящем на сцене.

Сюжет и тематика

История, пропитанная волшебной клоунадой, чудесами и догонялками, повествует о приключениях друзей, которые чуть не разорвали свои отношения. Пройдя вместе через забавные испытания, герои понимают, что дружба – это самая важная ценность в жизни. Такой поворот событий делает спектакль не только развлекательным, но и поучительным.

Команда спектакля

Спектакль создан талантливой командой:

  • Автор клоунских миниатюр: Александр Плющ-Нежинский
  • Режиссёр: Анастасия Руклевская
  • Режиссёр-постановщик: Александра Краснопёрова
  • Художник: Анастасия Панфилова
  • Хореограф: Михаил Чайкасов

Почему стоит посетить спектакль?

«Озорные выкрутасы» порадуют зрителей яркими эмоциями, смешными ситуациями и трогательной моралью. Спектакль обещает быть не только веселым, но и полезным для детей, показывая важность дружбы и поддержки. Не упустите возможность провести время с вашими детьми в мире театрального волшебства!

Купить билет на спектакль Озорные выкрутасы

Декабрь
13 декабря суббота
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽

