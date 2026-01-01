Спектакль Озорное ревю

Клоунада в Петербурге

Труппа клоунского содружества «Anima Allegra» (Радостная душа) представит уникальное шоу в театре «Театральная долина». Зрителей ждёт яркое представление, в котором примут участие звёзды Санкт-Петербурга и Москвы, а также мастера оригинального жанра из театра «Лицедеи» и цирка «Du Soleil».

На сцене мы увидим блистательную клоунаду и пантомиму, захватывающие трюки и магию, исполненные в великолепных авторских костюмах. Каждый номер задуман так, чтобы понравиться как взрослым, так и детям.

Артисты труппы — победители престижных международных конкурсов магов и клоунов. Они выступают в лучших театрах и цирках мира, и их мастерство не оставит никого равнодушным.

Не пропустите шанс стать частью этого волшебного события! Шоу состоится лишь один раз в театре «Театральная долина», поэтому спешите увидеть его — это идеальное развлечение для всей семьи!

Убедитесь сами: это исключительное выступление, полное смеха и радости. Посетив нас один раз, вы обязательно захотите вернуться снова. Шоу длится полтора часа без перерывов — время, полное веселья и незабываемых моментов!