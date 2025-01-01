Спектакль Ожившая история Особняка Мясникова

Меню
Ожившая история Особняка Мясникова
О концерте/спектакле

Спектакль-променад в Особняке Мясникова

Особняк Мясникова – уникальный памятник архитектуры, расположенный в самом сердце северной столицы. Построенный в 1857 году, он стал домом для отставного поручика Мясникова и его семьи до 1885 года, а затем для известного промышленника Варгунина.

С 1904 года особняк принадлежал петербургскому адвокату Карабчевскому, который принимал у себя таких известных личностей, как Павлов и Керенский. Именно при нем особняк стал культурным центром Петербурга, где выступали Шаляпин, Кшесинская, Мейерхольд и другие знаменитости.

История и реставрация

В советские годы особняк был национализирован, и до 2006 года здесь находилась больница, что нанесло значительный ущерб интерьерам. Однако в период с 2006 по 2008 годы были проведены масштабные реставрационные работы. В 2008 году КГИОП СПб признал эти работы лучшими в городе.

Сегодня особняк обладает высокой исторической и культурной значимостью, возрождая традиции светского Петербурга.

Уникальный спектакль-променад

Спектакль-променад в Особняке Мясникова расскажет о богатой истории этого места, где менялись лица и события. Но как отделить правду от фантазий, особенно если рассказ ведет один из пациентов неврологического отделения советской больницы?

В ходе необычного променада, сопровождаемого профессиональными актерами, вы погрузитесь в историю особняка и раскроете секреты жизни его владельцев.

Комфорт и развлечения

У гостей будет возможность прогуляться по парадным залам, отдохнуть в зимнем саду, насладиться игристым, чаем или кофе в баре, а также сделать фотографии на память в весенних интерьерах.

Не упустите шанс стать частью этой уникальной культурной программы и открыть для себя тайны Особняка Мясникова!

Ноябрь
2 ноября воскресенье
15:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 5000 ₽

