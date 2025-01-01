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Киноафиша Ожидание

Спектакль Ожидание

Постановка
Самарский театр оперы и балета 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка Микаэла Таривердиева в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Погрузитесь в мир музыки Микаэла Таривердиева! 29 июня на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича вас ждет незабываемая концертная программа в сопровождении камерного оркестра.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучат инструментальные композиции из самых любимых кинофильмов, а кульминацией вечера станет моноопера «Ожидание».

Моноопера «Ожидание»

В основу «Ожидания» легла пронзительная поэма Роберта Рождественского «Ожидание (монолог женщины)», повествующая о чувствах женщины, тоскующей по возлюбленному. Эта моноопера была написана специально для Камерного театра Бориса Покровского и блистательной Марии Лемешевой. Впервые она прозвучала в 1985 году и с тех пор стала признанной классикой.

Уникальная возможность

Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича предлагает вам уникальную возможность прикоснуться к этому шедевру, прочувствовать всю глубину и красоту «Ожидания» и насладиться другими произведениями выдающегося композитора в обрамлении звучания камерного оркестра.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Самара, 27 сентября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
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15:00 от 700 ₽

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