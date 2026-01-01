Скоро на сцене Санкт-Петербургского Большого театра кукол студенты Мастерской Руслана Кудашова представят уникальную интерпретацию эпической поэмы Публия Овидия Назона «Метаморфозы». Это спектакль, в котором в двенадцати мифах любовные истории приводят к трагическим, романтическим и неожиданным трансформациям.
«Метаморфозы» называют эпической поэмой, так как в ней художественно объединены около двухсот сюжетов из греческой и римской мифологии. Овидий создает «carmen perpetuum» — вечную песнь о превращениях, которые могут стать как спасением, так и трагедией.
В новом спектакле студенты представят двенадцать мифов, в каждом из которых роковые события происходят благодаря любви, а иногда и вопреки ей. Любовь тут может быть как трагичной, так и романтичной, способной проявляться в страсти или нежности. Однако и боги, и люди не могут избежать её трансформационной силы.
Режиссер-педагог: Анастасия Тарарина
Художник: Марина Завьялова-Лаврова
