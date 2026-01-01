Новые «Метаморфозы» в Большом театре кукол

Скоро на сцене Санкт-Петербургского Большого театра кукол студенты Мастерской Руслана Кудашова представят уникальную интерпретацию эпической поэмы Публия Овидия Назона «Метаморфозы». Это спектакль, в котором в двенадцати мифах любовные истории приводят к трагическим, романтическим и неожиданным трансформациям.

О спектакле

«Метаморфозы» называют эпической поэмой, так как в ней художественно объединены около двухсот сюжетов из греческой и римской мифологии. Овидий создает «carmen perpetuum» — вечную песнь о превращениях, которые могут стать как спасением, так и трагедией.

Тематика и содержание

В новом спектакле студенты представят двенадцать мифов, в каждом из которых роковые события происходят благодаря любви, а иногда и вопреки ей. Любовь тут может быть как трагичной, так и романтичной, способной проявляться в страсти или нежности. Однако и боги, и люди не могут избежать её трансформационной силы.

Создатели спектакля

Режиссер-педагог: Анастасия Тарарина

Художник: Марина Завьялова-Лаврова

Артисты

В спектакле участвуют:

Артур Аглямов

Матвей Березин

Артём Бессонов

Ирина Бушуева

Арина Гузеева

Глеб Дзюба

Мария Журавлева

София Козырева

Вэй Лю

Ангелина Макушева

Сергей Некипелов

Ева Пфаффенрот

Никита Смирнягин

Анастасия Степанова

Джемал Хамзи-Оглы

Музыка

Музыкальное сопровождение подготовили: