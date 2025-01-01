Over The Ocean. Replay: Михаил Кистанов

«Over The Ocean. Replay» — это самая трогательная и тёплая акустическая программа Михаила Кистанова, основанная на песнях с его одноимённого альбома «Over The Ocean» и не только. В программе прозвучат оригинальные композиции, а также мировые хиты золотой эпохи рок-музыки.
Михаил Кистанов — музыкальный продюсер, сингер-сонграйтер и уникальный гитарист. Он является одним из самых смелых музыкантов на российской сцене. Начав свой путь с традиционного блюза, Михаил впитал в своё творчество всё самое лучшее от мировой музыкальной культуры. Он известен своим умением смешивать разнообразные музыкальные стили и направления.
За плечами Михаила огромный концертный и студийный опыт работы с разноплановыми артистами под независимым лэйблом «Z’Ugar Records». Он выпустил несколько сольных альбомов с оригинальным материалом, множество синглов, а также несколько релизов в составе своего самого громкого проекта «Fabulous Human Being». Совсем недавно он стал официальным артистом крупного гитарного производителя «Crafter».
В акустической программе Михаила Кистанова участвуют:
Не упустите возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в атмосферу теплоты и нежности на этом уникальном концерте!