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Over The Ocean. Replay: Михаил Кистанов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Over The Ocean. Replay: Михаил Кистанов

Over The Ocean. Replay: Михаил Кистанов

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Акустическая программа Михаила Кистанова в Ритм-блюз кафе

«Over The Ocean. Replay» — это самая трогательная и тёплая акустическая программа Михаила Кистанова, основанная на песнях с его одноимённого альбома «Over The Ocean» и не только. В программе прозвучат оригинальные композиции, а также мировые хиты золотой эпохи рок-музыки.

О музыканте

Михаил Кистанов — музыкальный продюсер, сингер-сонграйтер и уникальный гитарист. Он является одним из самых смелых музыкантов на российской сцене. Начав свой путь с традиционного блюза, Михаил впитал в своё творчество всё самое лучшее от мировой музыкальной культуры. Он известен своим умением смешивать разнообразные музыкальные стили и направления.

Достижения и опыт

За плечами Михаила огромный концертный и студийный опыт работы с разноплановыми артистами под независимым лэйблом «Z’Ugar Records». Он выпустил несколько сольных альбомов с оригинальным материалом, множество синглов, а также несколько релизов в составе своего самого громкого проекта «Fabulous Human Being». Совсем недавно он стал официальным артистом крупного гитарного производителя «Crafter».

Состав программы

В акустической программе Михаила Кистанова участвуют:

  • Михаил Кистанов — гитара, вокал, губная гармоника
  • Лена Шери — клавишные, вокал
  • Наталья Хмелевская — виолончель
  • Михаил Данилов — перкуссия

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в атмосферу теплоты и нежности на этом уникальном концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
6 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
20 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

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