История о жизненных ценностях в Коляда-Театре

Спектакль «Овца Божья» переносит зрителей в атмосферу деревенского дома, где разворачивается трогательная и комичная история о семье и жизненных ценностях.

Завязка сюжета

История начинается в деревенской избе бабушки Морозихи (Валентины Ивановны Морозовой), которая упрямо отказывается покидать свой уютный дом ради жизни в городе с дочерью Аглаей — успешной бизнес-леди. Бабушка предпочитает старинный уклад жизни с русской печью и колодцем, что приводит к возникновению конфликта.

Неожиданный жених

События разворачиваются вокруг решения установить колонку для воды. Одним из нанятых рабочих оказывается Михаил, который быстро завоёвывает симпатию Морозихи. Вскоре она решает, что именно он — идеальный кандидат в мужья для её незамужней дочери Аглаи, чья личная жизнь, несмотря на карьерные успехи, складывается неудачно.

Темы спектакля

«Овца Божья» — это не просто комедия, но и глубокая история о столкновении двух поколений и ценностей. Спектакль рассказывает о непростых отношениях между матерью и дочерью, противостоянии деревенского и городского уклада жизни, а также о поиске простого человеческого счастья.