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Киноафиша О.Вайнштейн фортепиано, аб-т №4

О.Вайнштейн фортепиано, аб-т №4

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 января
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 800 ₽

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