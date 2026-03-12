Новый фестиваль Outline 2026 в подмосковной Дубне

Крупнейший фестиваль музыки и искусства Outline готовит зрителей к грандиозному событию, которое пройдет в живописном районе подмосковной Дубны. С 21 по 27 июля вас ждут насыщенные дни с уникальной программой и новыми сценами.

Фестивальная программа 2026

Фестиваль включает в себя четырехдневную музыкальную программу на девяти сценах, где каждый найдет что-то для себя. Специально для нового сезона представлена большая дизайнерская сцена BLOCK, которая станет самостоятельным клубом hi-end формата. Местное пространство BALKON также продолжит радовать зрителей.

В программе: занятия спортом, йога и различные оздоровительные практики. Сцена SUN станет важной частью мероприятия, а кемпинги Маяк, Остров и Салют вновь откроют свои двери для гостей фестиваля.

Как добраться

Фестиваль расположен всего в 90 километрах от Москвы, в районе Талдома. Вы можете добраться на автомобиле или воспользоваться электропоездом от станции Москва-Савеловская до станции Талдом, время в пути составит около 2 часов. Далее на такси до фестиваля — это займет примерно 15 минут. Также организованы фестивальные автобусы от станции метро Новослободская по расписанию.

Проживание и парковка

Гостей ждут различные варианты проживания: номера в отелях, глэмпинг, а также три фестивальных кемпинга и автокемпинг. Для автотранспортных средств предусмотрена охраняемая парковка, где необходимо будет приобрести билет.

Удобства на территории фестиваля

На фестивале доступны сети основных операторов мобильной связи с средним уровнем приема. Для удобства расчетов в барах и кафе можно использовать индивидуальные RFID-браслеты, которые пополняются в специальных пунктах.

Безопасность и медицинская помощь

Время проведения фестиваля обуславливает определенные ограничения. Возрастное ограничение — 18+. Дети допускаются в кемпинги и на сцены в сопровождении взрослых, при этом домашние животные разрешены в кемпингах. Вход с алкоголем на территорию фестиваля запрещен.

На фестивале будут дежурить кареты скорой помощи, а члены команды Outline обеспечат безопасность и готовы прийти на помощь в любых ситуациях.