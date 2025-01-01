Меню
Our Lovely Garden («Наш веселый огород» на английском языке)
Киноафиша Our Lovely Garden («Наш веселый огород» на английском языке)

Спектакль Our Lovely Garden («Наш веселый огород» на английском языке)

Постановка
Фонарик. Театр для детей в старинном замке 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль для детей "Наш веселый огород" на английском языке

Полюбившийся всем интерактивный музыкальный спектакль «Наш веселый огород» теперь доступен в англоязычной версии! Спектакль идет полностью на английском языке, и артисты активно взаимодействуют с залом, выстраивая с маленькими зрителями несложные беседы.

Интерактивные элементы

Все песни спектакля звучат на английском. Мы немного замедлили их, чтобы маленьким зрителям было удобнее понимать текст. Артисты участвуют в интерактивных эпизодах, общаясь с детьми на английском, что способствует практическому использованию языка.

Для кого этот спектакль?

Спектакль предназначен для детей:

  • От 1.5 лет — для малышей, растущих в англоязычной среде.
  • От 2 лет — для тех, кто только начинает изучать английский язык. Это будет прекрасным погружением.
  • От 4 лет — для детей, которые уже изучают английский. Они услышат много знакомых слов и выражений.
  • Школьники 6-7 лет — изучающие английский язык.

Новый опыт для зрителей

Хотя сюжет спектакля направлен на дошкольников, в англоязычной версии особое внимание уделяется практике языка на несложном материале. Ребята смогут поучаствовать в живой беседе с артистами, что сделает зрелище еще более увлекательным.

Для тех, кто пока не начал изучать английский язык, посещение спектакля станет отличной мотивацией для его освоения. Если вы уже были у нас на русскоязычном спектакле, приходите на англоязычную постановку! Вашему ребенку не будет скучно — это совершенно новый опыт.

Наши актрисы Аринка и Маринка свободно говорят по английски, а Солнышко учит английский язык вместе с ребятами во время спектакля!

Февраль
Апрель
8 февраля воскресенье
11:00
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
от 1200 ₽
19 апреля воскресенье
11:00
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
от 1200 ₽

Фотографии

Our Lovely Garden («Наш веселый огород» на английском языке)

