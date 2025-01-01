Спектакль Our Lovely Garden («Наш веселый огород» на английском языке)

Полюбившийся всем интерактивный музыкальный спектакль «Наш веселый огород» теперь доступен в англоязычной версии! Спектакль идет полностью на английском языке, и артисты активно взаимодействуют с залом, выстраивая с маленькими зрителями несложные беседы.
Все песни спектакля звучат на английском. Мы немного замедлили их, чтобы маленьким зрителям было удобнее понимать текст. Артисты участвуют в интерактивных эпизодах, общаясь с детьми на английском, что способствует практическому использованию языка.
Спектакль предназначен для детей:
Хотя сюжет спектакля направлен на дошкольников, в англоязычной версии особое внимание уделяется практике языка на несложном материале. Ребята смогут поучаствовать в живой беседе с артистами, что сделает зрелище еще более увлекательным.
Для тех, кто пока не начал изучать английский язык, посещение спектакля станет отличной мотивацией для его освоения. Если вы уже были у нас на русскоязычном спектакле, приходите на англоязычную постановку! Вашему ребенку не будет скучно — это совершенно новый опыт.
Наши актрисы Аринка и Маринка свободно говорят по английски, а Солнышко учит английский язык вместе с ребятами во время спектакля!