Спектакль Our Lovely Garden («Наш веселый огород» на английском языке)

Спектакль для детей "Наш веселый огород" на английском языке

Полюбившийся всем интерактивный музыкальный спектакль «Наш веселый огород» теперь доступен в англоязычной версии! Спектакль идет полностью на английском языке, и артисты активно взаимодействуют с залом, выстраивая с маленькими зрителями несложные беседы.

Интерактивные элементы

Все песни спектакля звучат на английском. Мы немного замедлили их, чтобы маленьким зрителям было удобнее понимать текст. Артисты участвуют в интерактивных эпизодах, общаясь с детьми на английском, что способствует практическому использованию языка.

Для кого этот спектакль?

Спектакль предназначен для детей:

От 1.5 лет — для малышей, растущих в англоязычной среде.

— для малышей, растущих в англоязычной среде. От 2 лет — для тех, кто только начинает изучать английский язык. Это будет прекрасным погружением.

— для тех, кто только начинает изучать английский язык. Это будет прекрасным погружением. От 4 лет — для детей, которые уже изучают английский. Они услышат много знакомых слов и выражений.

— для детей, которые уже изучают английский. Они услышат много знакомых слов и выражений. Школьники 6-7 лет — изучающие английский язык.

Новый опыт для зрителей

Хотя сюжет спектакля направлен на дошкольников, в англоязычной версии особое внимание уделяется практике языка на несложном материале. Ребята смогут поучаствовать в живой беседе с артистами, что сделает зрелище еще более увлекательным.

Для тех, кто пока не начал изучать английский язык, посещение спектакля станет отличной мотивацией для его освоения. Если вы уже были у нас на русскоязычном спектакле, приходите на англоязычную постановку! Вашему ребенку не будет скучно — это совершенно новый опыт.

Наши актрисы Аринка и Маринка свободно говорят по английски, а Солнышко учит английский язык вместе с ребятами во время спектакля!