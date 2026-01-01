Оповещения от Киноафиши
«Охота за тенью»
Oudima

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт группы «Oudima» в «Kozlov Club Unplugged»

Группа «Oudima», в состав которой входят музыканты из Камеруна, Нигерии, России и Кубы, готовит незабываемый концерт на камерной сцене клуба «Kozlov Club Unplugged» в Москве. Лидер коллектива Даниэль Лепети Ондого известен своим уникальным стилем, который сочетает традиционную африканскую музыку с современным джазом и соулом. В репертуаре группы можно найти как авторские композиции, так и интерпретации произведений таких мастеров, как Салиф Кейта, Ричард Бона, Грегори Портер и Нина Симон.

Концерт группы «Oudima» обещает быть насыщенным живой энергетикой, мощным вокалом и виртуозной игрой музыкантов. Это событие наверняка привлечет внимание любителей этнических мелодий и современного джаза.

Молниеносный успех афро-проекта

Афро-проект «Oudima» был основан в 2020 году и всего за год успел выступить на самых культовых площадках и фестивалях Москвы. Выступления группы отличаются эмоциональностью, искренностью и яркостью, вызывая неизменный восторг у зрителей.

Уникальный состав и музыкальный стиль

В составе «Oudima» музыканты из разных уголков мира: Камеруна, России и Нигерии. Это творческое объединение разделяет любовь к традиционной африканской музыке и современному джазу, что позволяет создавать новый стиль и уникальную авторскую музыку. В программе концерта - как авторские композиции Даниэля Лепети, так и знакомые треки в африканском груве.

Даниэль Лепети Ондого - сердцевина проекта

Даниэль Лепети Ондого, основатель и лидер коллектива, более десяти лет проживает в России. За это время он стал заметной фигурой на российской джазовой сцене, выступая на престижных фестивалях и участвуя в различных музыкальных проектах. Многие знают его по работе в оркестре Олега Бутмана, а также как лидера нескольких собственных проектов.

Музыка без границ

В «Oudima» Даниэль использует родной музыкальный материал, знакомя слушателей с богатым музыкальным наследием Камеруна и других стран Африки. Концерты коллектива стирают границы между традиционным и современным звучанием, демонстрируя эволюцию африканской музыки от этнических мелодий до современных направлений, таких как soul, gospel, R'n'B и latino.

Состав группы на сцене

На сцену выйдут:

  • Даниэль Лепети Ондого (бас; Камерун)
  • Стефания (вокал)
  • Михаил Масленников (ударные)
  • Антон Мачуленко (клавишные)
  • Владимир Владычкин (саксофон)

Купить билет на концерт Oudima

Апрель
4 апреля суббота
21:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

