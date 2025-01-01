Спектакль Отважное сердце

Спектакль для детей по мотивам башкирской народной сказки «Молодой охотник»

По мотивам башкирской народной сказки «Молодой охотник» создан увлекательный спектакль, который напомнит зрителям о важности доброты и взаимопомощи. Главный герой проявляет сострадание, помогая волку, беркуту и рыбке избежать опасности. В ответ на его добрые дела, животные оказывают ему поддержку, справляясь с трудными заданиями коварной старухи.

Смысловая ценность спектакля

Сказка учит простой истине: оказывая помощь другим, мы можем рассчитывать на поддержку в трудную минуту. Это послание особенно актуально в современном мире, где взаимопомощь играет важную роль.

Информация о спектакле

Спектакль будет представлен на башкирском языке и продлится 1 час. Для удобства зрителей осуществляется синхронный перевод текста на русский язык. Возрастное ограничение – 6+

Не упустите возможность увидеть эту яркую постановку, которая не только развлечет, но и заставит задуматься о ценностях дружбы и доброты!

Премьера состоится 17 декабря 2025 года.