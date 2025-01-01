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ОТТА orchestra
Билеты от 1500₽
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ОТТА orchestra

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Женское концерт-шоу в стиле New Age

ОТТА-orchestra — это уникальное женское концерт-шоу, которое не имеет аналогов и исполняет современную инструментальную музыку в стиле New Age. Музыка коллектива выходит за рамки традиционных жанров и времени, создавая атмосферу, в которой можно наслаждаться как на концерте, так и в уединении. Каждый аккорд, каждый звук этого оркестра проникает в душу, оставляя непередаваемые ощущения.

Эксклюзивный авторский материал

Все произведения ОТТА-orchestra написаны специально для коллектива композитором Li Otta. Музыка группы — это неповторимое сочетание различных стилей и культур, что делает каждое произведение по-настоящему уникальным. Энергетика и мастерство, с которыми исполняются композиции, находят отклик у зрителей разных возрастов и вкусов.

Звездные сотрудничества и экзотические инструменты

В истории коллектива ОТТА-orchestra было немало звездных проектов. С группой сотрудничали такие мировые поп-звезды, как Пупо и Ф. Дэвид, а также известные российские исполнители — Лев Лещенко, Илья Резник, Денис Майданов, Зара, Кай Метов и многие другие.

В составе оркестра — яркие и талантливые девушки, играющие на экзотических и традиционных инструментах, таких как скрипки, клавишные, барабаны, перкуссия, гитара, аккордеон, белорусские цимбалы, индийский ситар и китайская хулуси. Эти инструменты, как герои музыкального театра, оживают на сцене, создавая невероятную атмосферу.

Концерт, который стоит увидеть

Если вы ищете нечто уникальное, не похожее на традиционные концерты, ОТТА-orchestra — это шоу, которое подарит вам незабываемые эмоции и погружение в мир современной инструментальной музыки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1500 ₽
11 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1500 ₽
12 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1500 ₽
9 ноября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1500 ₽

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