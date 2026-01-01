Отта-orchestra. Отчет за 20 лет
Киноафиша Отта-orchestra. Отчет за 20 лет

Отта-orchestra. Отчет за 20 лет

Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Юбилейное шоу уникального музыкального коллектива в Москве

Отмечая 20 лет своего творчества, известный женский коллектив, основанный композитором Ли Оттой, готовит грандиозное юбилейное шоу. Это контент, который порадует не только давних поклонников, но и новых зрителей.

Что ждет зрителей?

В рамках юбилейной программы коллектив презентует совершенно новое концертное шоу, созданное специально к юбилею. Главные хиты, накопленные за два десятка лет, станут основой яркой музыкальной истории. Зрители смогут услышать такие популярные треки, как знаменитая композиция «Royal Safari», которая собрала более 30 миллионов просмотров в интернете.

Уникальное звучание

Шоу порадует разнообразием инструментов. На сцене прозвучат скрипки, клавишные, гитары и аккордеон. Также зрители смогут насладиться экзотическими звуками индийского ситара, китайской хулуси и белорусских цимбал.

Жанровое разнообразие

Музыкальная вселенная группы сочетает в себе мощь симфонического звучания, легкость поп-музыки, восточные мелодии и динамику инди-рока. Это создание уникального звучания обеспечит незабываемые впечатления для всех любителей живой музыки.

Ноябрь
1 ноября воскресенье
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 2000 ₽

