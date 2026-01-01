Оповещения от Киноафиши
OTTA-orchestra. Медиашторм тур-2026

6+
Возраст 6+

О концерте

Группа OTTA: яркий мир инструментальной музыки

Инструментальная группа OTTA — уникальное явление на российской музыкальной сцене. Они гармонично сочетают мощь симфонического звучания, игривость поп-музыки и глубину инди-рока. Это создает неповторимую атмосферу, которая захватывает сердца слушателей.

Музыкальная палитра

Звучание OTTA — это впечатляющая смесь симфо-попа, инди-рока, электроники и фолка. Их стиль обогащен энергией рока, нежностью симфонических мелодий и лёгкостью поп-композиций. Каждая нота привлекает слушателя, заставляя его двигаться в такт.

Путь к признанию

С момента своего основания группа OTTA прошла значительный путь, завоевав признание как в России, так и за рубежом. Их концерты — это настоящие шоу, полные энергии, драматизма и харизмы. OTTA гастролировала в таких странах, как Китай и Италия, а также по всей России — от Калининграда до Камчатки.

Эксперименты и успех

Группа не боится экспериментировать и создавать уникальные аранжировки, что делает каждую композицию особенной. Их вирусный хит Royal Safari стал настоящим прорывом, набрав более 50 миллионов просмотров на YouTube и став популярным трендом в TikTok.

Где услышать OTTA

Альбомы OTTA доступны на всех ведущих цифровых площадках, что говорит о их большой популярности и интересе аудитории. Каждое выступление группы — это не просто концерт, а незабываемый опыт в мире инструментальной музыки.

В других городах
Май
13 мая среда
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах
2 октября в 19:00 Конгресс-холл «Торатау»
от 1900 ₽
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
23 мая в 18:00 Конгресс-холл «Торатау»
от 1900 ₽
Б.А.У.
18+
Тяжелый рок
Б.А.У.
19 апреля в 19:00 Dom Печати
от 1200 ₽
