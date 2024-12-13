Спектакль Отшельник и Роза

Удивительный мир подводных приключений

В спектакле по сказке Бориса Заходера зрителей ждет настоящий праздник воображения. Здесь оживают блестящие морские звезды, мудрые дельфины и болтливые рыбы-попугаи. А еще появляется загадочная и зловещая госпожа К., которая настолько пугающа, что никто не решается назвать ее полное имя.

Путешествие в Алый город

Герои сказки отправляются в удивительный Алый город. Маленький Рак, которого прозвали Отшельником, и одинокая морская роза, известная ученым как актиния, ищут настоящих друзей. На этом пути их ждут необычные открытия и удивительные встречи.

Магия оживших рук

Самое потрясающее в спектакле — это то, что почти всех персонажей «играют»... руки! Ладони с пальцами, забавные глазки-пуговки превращаются в очаровательного Рака-отшельника и других героев. Эта волшебная находка станет настоящим открытием для юных зрителей.

Чудеса для маленьких и больших

Спектакль дарит зрителям множество неожиданных идей, ярких образов и захватывающих моментов. Каждый найдет здесь что-то особенное, что навсегда останется в памяти.