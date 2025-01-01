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Отряд самоубийц
Киноафиша Отряд самоубийц

Спектакль Отряд самоубийц

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль "Отряд самоубийц" — мрачная сказка о героизме и жестокости

Вдохновленный знаменитой сказкой братьев Гримм «Бременские музыканты», спектакль "Отряд самоубийц" погружает зрителей в мир, где реальность и сказка переплетаются. Режиссер Александр Мишунин создает яркую и дерзкую интерпретацию с элементами черного юмора, неожиданными поворотами и острыми диалогами, характерными для фильмов Квентина Тарантино.

Необычная компания

В этом мрачном и таинственном мире собирается странная группа отчаявшихся персонажей, отвергнутых обществом. Они не просто криминальные элементы, а знакомые герои из детства, переосмысленные в духе современного криминального детектива. Каждый из них имеет свои цели: кто-то ищет искупление, кто-то просто хочет выжить, а кто-то жаждет наживы, невзирая на последствия.

Опасное предложение

Героям поступает загадочное предложение о работе. Никто не знает, кто заказчик и какие риски их ждут. Но деньги слишком соблазнительны, чтобы отказаться. Собравшись в "Отряд самоубийц", они отправляются в опасное путешествие, где каждый шаг может стать последним.

Лабиринт интриг

По мере развития сюжета зритель погружается в лабиринт интриг, двойных игр и психологических противостояний. Спектакль раскрывает, как сказка может превратиться в кошмар, а казалось бы, добрые герои — в монстров.

Действующие лица

В спектакле задействованы талантливые актеры:

  • Пес — Дмитрий Борисов
  • Кошка — Людмила Майорова
  • Петух — Леонид Данильян
  • Осел — Алексей Сафарьян
  • Красная шапка — Мария Малафеева
  • Бабушка — Мария Кузнецова

Искренность под слоем цинизма

Несмотря на мрачные обстоятельства, в этом мире все же остается место для искренности, пусть и скрытой под слоями цинизма и жестокости.

Не упустите возможность увидеть этот неожиданный и глубокий спектакль, который оставит вас с множеством вопросов и размышлений!

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