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Отрочество
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Спектакль Отрочество

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович на сцене ТЮЗа имени Брянцева

«Отрочество» основано на одноимённой части трилогии Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность». Пьеса описывает внутренний мир 13-летнего Николеньки Иртеньева, подростка с тонким восприятием мира. Его жизнь наполнена переживаниями и поисками смысла, а первые испытания — утраты, любовь, предательство — ранят его открытое сердце. Несмотря на всё, он продолжает искать ответы на вечные вопросы: «Кто я? Зачем я? Как доверять этому миру?»

Режиссёр Ивана Орлова, ранее ставившего в ТЮЗе спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» (2017), отмечает, что спектакль будет интересен не только подросткам. Вопросы взросления и преодоления потрясений актуальны в любом возрасте — будь то 13 лет, 25 или 45. Как пережить катастрофу и остаться собой, как не изменить себе в сложные моменты жизни? Эти вопросы волнуют всех, независимо от возраста.

Творческая команда

Режиссёр: Иван Орлов, выпускник РУТИ-ГИТИСа. В его портфолио — постановки таких произведений, как «Машенька» В. Набокова, «Месяц в деревне» И. Тургенева, «Двенадцатая ночь» В. Шекспира и другие.

Помощники режиссёра: Виолетта Мосина, Светлана Боровская.

Особенности спектакля

Для «Отрочества» была разработана уникальная концепция, которая превращает зал ТЮЗа в фантазийный мир подростка. Зрители смогут наблюдать за этим волшебным пространством прямо с самой сцены, погружаясь в мир чувств и размышлений главного героя.

Главный герой

Николенька Иртеньев — это подросток с богатым внутренним миром, обладающий удивительной наблюдательностью. Его путь в поисках ответов на жизненные вопросы — это путь взросления и принятия себя, несмотря на трудности и боль. Спектакль расскажет о том, как важно быть честным с собой и окружающими, о том, как выстоять в моменты самых сильных потрясений.

Не пропустите эту премьеровую постановку, которая заставит задуматься и тронет самые сокровенные уголки души.

Режиссер
Иван Орлов
В ролях
Семен Толов
Данила Лобов
Юлия Корж
Екатерина Бездель
Дмитрий Ткаченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1500 ₽

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