Спектакль Отрочество

Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович в Театре Гоголя

Театр Гоголя представляет новый спектакль по пьесе Ярославы Пулинович, вдохновленной повестью Льва Толстого. Режиссёр-педагог Виктория Шаламова и мастер курса Юрий Овчинников создали уникальную интерпретацию, которая переносит зрителей в мир детства и юности главного героя.

Сюжет

В центре повествования — Николенька Иртеньев. Его первая поездка на охоту, ссора со старшим братом, потеря матери и первая влюблённость — это лишь некоторые из значимых моментов, которые становятся живыми картинами перед глазами зрителей. Спектакль предлагает взрослым взглянуть на свою прошедшую жизнь через призму детских переживаний.

Темы и проблемы

Как найти силы в моменты сильнейших испытаний? Как пережить утрату и сохранить себя? Вместе с Николенькой зрители исследуют сложный путь становления личности. Этот спектакль напоминает нам, что часто именно дети способны давать глубокие ответы на важные жизненные вопросы, глядя на мир с настоящей детской непосредственностью.

Актерский состав

Николенька Иртеньев — Никита Корниенко

Володя Иртеньев — Никита Мачехин

Любочка Иртеньева — Виктория Горбачёва

Катенька — Валерия Гаршина

Петр Александрович Иртеньев — Артём Матвеев

Наталья Иртеньева — Полина Конасова

Бабушка Иртеньевых — Анастасия Пастушенко

Мими — Диана Безверхая

St.Jerome — Эдуард Рябинин

Сережа Ивин — Артём Кобзев

Иленька Грапп — Эдуард Рябинин

Сонечка Валахова — Виктория Гаева

Маша, служанка — Елизавета Грудинина

Творческая команда

Хореограф — Мария Фролова

Художник — Алексей Мицуро

Художник по свету — Анна Дмитриева

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене Театра Гоголя. Спектакль проходит с антрактом.