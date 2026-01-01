Спектакль Отрочество

Театр Гоголя представляет новый спектакль по пьесе Ярославы Пулинович, вдохновленной повестью Льва Толстого. Режиссёр-педагог Виктория Шаламова и мастер курса Юрий Овчинников создали уникальную интерпретацию, которая переносит зрителей в мир детства и юности главного героя.
В центре повествования — Николенька Иртеньев. Его первая поездка на охоту, ссора со старшим братом, потеря матери и первая влюблённость — это лишь некоторые из значимых моментов, которые становятся живыми картинами перед глазами зрителей. Спектакль предлагает взрослым взглянуть на свою прошедшую жизнь через призму детских переживаний.
Как найти силы в моменты сильнейших испытаний? Как пережить утрату и сохранить себя? Вместе с Николенькой зрители исследуют сложный путь становления личности. Этот спектакль напоминает нам, что часто именно дети способны давать глубокие ответы на важные жизненные вопросы, глядя на мир с настоящей детской непосредственностью.
Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене Театра Гоголя. Спектакль проходит с антрактом.