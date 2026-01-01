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Спектакль Отрочество

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович в Театре Гоголя

Театр Гоголя представляет новый спектакль по пьесе Ярославы Пулинович, вдохновленной повестью Льва Толстого. Режиссёр-педагог Виктория Шаламова и мастер курса Юрий Овчинников создали уникальную интерпретацию, которая переносит зрителей в мир детства и юности главного героя.

Сюжет

В центре повествования — Николенька Иртеньев. Его первая поездка на охоту, ссора со старшим братом, потеря матери и первая влюблённость — это лишь некоторые из значимых моментов, которые становятся живыми картинами перед глазами зрителей. Спектакль предлагает взрослым взглянуть на свою прошедшую жизнь через призму детских переживаний.

Темы и проблемы

Как найти силы в моменты сильнейших испытаний? Как пережить утрату и сохранить себя? Вместе с Николенькой зрители исследуют сложный путь становления личности. Этот спектакль напоминает нам, что часто именно дети способны давать глубокие ответы на важные жизненные вопросы, глядя на мир с настоящей детской непосредственностью.

Актерский состав

  • Николенька Иртеньев — Никита Корниенко
  • Володя Иртеньев — Никита Мачехин
  • Любочка Иртеньева — Виктория Горбачёва
  • Катенька — Валерия Гаршина
  • Петр Александрович Иртеньев — Артём Матвеев
  • Наталья Иртеньева — Полина Конасова
  • Бабушка Иртеньевых — Анастасия Пастушенко
  • Мими — Диана Безверхая
  • St.Jerome — Эдуард Рябинин
  • Сережа Ивин — Артём Кобзев
  • Иленька Грапп — Эдуард Рябинин
  • Сонечка Валахова — Виктория Гаева
  • Маша, служанка — Елизавета Грудинина

Творческая команда

  • Хореограф — Мария Фролова
  • Художник — Алексей Мицуро
  • Художник по свету — Анна Дмитриева

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене Театра Гоголя. Спектакль проходит с антрактом.

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