Киноафиша Отражения. Королевы вариаций

Спектакль Отражения. Королевы вариаций

Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Вечер балетов в МАМТ: «Отражения. Королевы вариаций»

Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представляет новый вечер балетов «Отражения. Королевы вариаций». Программа включает две постановки, которые раскроют зрителям красоту и разнообразие академической хореографии.

Неоклассический балет «Отражения»

Первой частью вечера станет неоклассический балет «Отражения» хореографа Юрия Посохова, одного из самых известных балетмейстеров XXI века. Этот спектакль был поставлен еще в 2005 году для труппы Сан-Франциско на музыку Феликса Мендельсона. Визуальное оформление, выполненное художником Сандрой Вудалл, сочетает черно-бело-красные тона и высокие зеркала, создавая уникальную атмосферу.

Посохов, прошедший путь от танцовщика до хореографа, сам перенес это произведение на сцену МАМТ в 105-м театральном сезоне. Музыка спектакля исполняется под руководством главного дирижера театра Феликса Коробова.

Балет «Королевы вариаций»

Вторая часть программы — «Королевы вариаций», хореографом которой является Максим Севагин, художественный руководитель балетной труппы. Этот спектакль исследует историю балета через призму вариаций, являющихся виртуозным элементом академического танца. Название отсылает к легендарной Агриппине Вагановой, известной как «королева вариаций».

Сюжет сосредоточен на четырех балеринах, каждая из которых олицетворяет эпоху академической хореографии: романтизм, время Петипа, неоклассическую хореографию XX века и современный балет.

Вдохновение и художественное оформление

Спектакль «Королевы вариаций» вдохновлён «Вариациями на тему детской песенки для фортепиано с оркестром» Эрнста фон Донаньи. Он наполнен легкостью, свежестью и тонким юмором. Максим Севагин, помимо своей хореографической роли, также выступает в роли сценографа и художника по костюмам, визуализируя спектакль в нежных оттенках голубого и стремясь к эффекту «акварельности».

Музыкальное сопровождение осуществляет Ариф Дадашев, а световое оформление разработал Олег Страшкин.

Июнь
7 июня воскресенье
14:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 2500 ₽
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 2500 ₽

