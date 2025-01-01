Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отравленная туника
Киноафиша Отравленная туника

Спектакль Отравленная туника

Постановка
Сцена «Мельников» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Отравленная туника»: Вдохновение Гумилева в интерпретации Романа Виктюка

«Отравленная туника» — это выдающаяся пьеса Николая Гумилева, одного из самых ярких представителей Серебряного века. Она была написана в 1921 году, за три года до трагической смерти автора. Эта работа погружает зрителей в мир творческих исканий и противоречий начала XX века.

Творческая атмосфера Серебряного века

Роман Виктюк, знаменитый режиссер, всегда черпает вдохновение из творчества великих мастеров Серебряного века. Его интерес к судьбам поэтов и драматургов той эпохи делает каждую постановку уникальной. Гумилев, Мандельштам и Сологуб — все они стали жертвами жестокой действительности, которая противостояла их творчеству. Именно в этих условиях возникали самые высокие и насыщенные произведения.

Литературные корни

«Отравленная туника» — это не просто пьеса, а произведение, наполненное восточной поэтической лирикой. Главный герой, бродячий поэт Имра, стал прообразом Имру аль-Кайса, одного из основателей арабской поэзии. Его жизнь и творчество легли в основу сюжета, придавая пьесе особую глубину.

Режиссерская концепция

Виктюк, как и Гумилев, обращается к теме поэтоцентричности мироздания. В своём спектакле он соединяет последние дни жизни поэта с его произведением, раскрывая глубокие внутренние переживания творца. Это позволяет зрителям не только увидеть историю, но и понять душевные терзания художника, что делает спектакль особенно актуальным и трогательным.

Приходите на «Отравленную тунику» и погружайтесь в атмосферу Серебряного века, где каждое слово и каждое ощущение имеют значение!

Режиссер
Роман Виктюк
Роман Виктюк
В ролях
Дмитрий Бозин
Людмила Погорелова
Иван Иванович
Антон Даниленко

Фотографии

Отравленная туника Отравленная туника Отравленная туника Отравленная туника Отравленная туника Отравленная туника Отравленная туника Отравленная туника
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше