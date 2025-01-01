Меню
Отпуск по ранению
Киноафиша Отпуск по ранению

Спектакль Отпуск по ранению

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Отпуск по ранению» в Волгоградском ТЮЗе

Волгоградский ТЮЗ приглашает зрителей на спектакль «Отпуск по ранению», основанный на повести выдающегося писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Эта история, полная юмора и тепла, погружает зрителей в атмосферу военных лет, раскрывая человеческие судьбы и характеры в условиях войны.

Сюжет и атмосфера

Главный герой повести – солдат, который, получив ранение, оказывается в отпуске. В это время он сталкивается с различными жизненными ситуациями, встречает старых друзей и переживает забавные и трогательные моменты. Спектакль сочетает в себе элементы комедии и драмы, что делает его особенно привлекательным для широкой аудитории.

Интересные факты

Вячеслав Кондратьев, автор оригинальной повести, сам прошел через ужасные испытания войны. Его произведения отличаются искренностью и глубоким пониманием человеческой природы. Спектакль «Отпуск по ранению» был создан с целью сохранить память о тех, кто пережил войну, и передать эмоции и мысли того времени.

Приходите и погрузитесь в мир, где юмор и трагедия переплетаются, а человеческие истории остаются актуальными вне зависимости от времени.

В других городах

Волгоград, 10 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
18:30 от 700 ₽
Волгоград, 11 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 700 ₽
Волгоград, 16 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
15:00 от 700 ₽
Волгоград, 18 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 700 ₽
Волгоград, 19 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 700 ₽
Волгоград, 30 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 700 ₽

