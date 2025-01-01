Спектакль Отпуск по ранению

Спектакль ФДМ «Отпуск по ранению» по повести Вячеслава Кондратьева

Спектакль ФДМ «Отпуск по ранению» по повести Вячеслава Кондратьева — это постановка, которая надолго врезается в память. Режиссером спектакля стал заслуженный артист России Сергей Соловьев, возглавляющий драматическую труппу Филармонии для детей и молодежи.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — Володька, лейтенант, награждённый медалью «За отвагу». После ранения он получает 40-дневный отпуск и возвращается в родную Москву, где его ждут друзья, девушка и мама. Однако в некогда любимом городе молодой лейтенант сталкивается с трудностью принятия мирной жизни после ужасов фронта подо Ржевом. Всё вокруг кажется чужим и странным, и он не может понять, как жить дальше.

Эмоциональная атмосфера

Музыка в спектакле создает уникальную эмоциональную атмосферу. Простые и узнаваемые мелодии возвращают зрителя в эпоху, когда письмо с фронта было важнее всего, а танец под патефон мог стать последним. Актеры играют тонко и искренне, каждый персонаж полон жизни и достоверности.

Темы и актуальность

«Отпуск по ранению» напоминает о главном — о ценности жизни, хрупкости счастья и о том, что человечность не умирает даже во время войны. Эти темы особенно актуальны в наши дни, когда важно помнить о гуманности и взаимопомощи.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу этого спектакля, который заставляет задуматься о вечных ценностях и о том, что значит быть человеком.